Экономика

Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозыФинмаркет 02:08

Показатель оказался выше среднего прогноза опрошенных Bloomberg экономистов, составлявшего 49,6 пункта. Значение PMI было максимальным с сентября прошлого года. Кроме того, он вернулся к уровню выше 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России резко выросла производственная активность. Что произошло?

РБК10:29

Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5

Московский Комсомолец30 марта в 23:12

Производственная активность в еврозоне снизилась максимальными темпами почти за 6 лет

Вести.Финанс04:35

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте взлетел до 52,8 с 50,1 пункта в феврале - IHS Markit

Финмаркет08:17

Индекс PMI промышленности еврозоны в марте снизился до 47,5 пункта - хуже прогноза

ПРАЙМ04:24

Промышленный PMI Ирландии чуть снизился в марте

Росбалт10:47

Индекс деловой активности сферы услуг Китая в марте повысился до 54,8 пункта

ТАСС30 марта в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Армия и оружие

Новейшие беспилотники покажут новосибирцам на параде 9 Мая

Обновлено в 02:10
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Общество

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу

Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Полиция Утрехта нашла взрывчатку на улице города

Полиция нидерландского Утрехта обнаружила взрывчатку на одной из улиц.
Обновлено в 04:56
Экономика

Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Видео воздушного боя из кабины Су-35 набирает популярность в Сети

Интернет-пользователи активно обсуждают видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019».
Обновлено в 06:25
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Авто

На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ

Обновлено в 06:13
Футбол

Папа римский считает кощунством называть Месси богом

Обновлено в 07:25
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика

Зеленский удерживает лидерство после подсчета трети протоколов

Обновлено вчера в 23:35
Политика

МИД РФ не исключает предвыборных провокаций Киева в Донбассе

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин допускает, что в предвыборных целях украинская сторона может попытаться организовать очередные вооруженные провокации на юго-востоке страны.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе

В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбила машина

"ДТП, в котором под колесами автомобиля погиб, по предварительным данным, один из судей Арбитражного суда Самарской области, произошло в воскресенье рано утром в Самаре в районе ул. Третья просека", - сказал источник.
Обновлено в 10:18
Общество

Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой

Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Экономика

На соки с сахаром могут поднять НДС

Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Политика

После подсчета свыше 80% бюллетеней Зеленский набирает 30,38% голосов

После подсчета свыше 82 процентов бюллетеней, заполненных в день выборов президента Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,38 процента голосов.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Спорт

Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР

Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.
Обновлено в 08:15
Экономика

Путин поручил докапитолизировать Фонд дольщиков

Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума госсовета, состоявшегося 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 10:31
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции

Самые низкие зарплаты в России в малых и средних населённых пунктах выплачивают на Северном Кавказе и в Ивановской области, самые высокие — на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 21:41
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено в 03:04
Экономика

Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit

Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
Обновлено в 09:48
Экономика

Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт

Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное