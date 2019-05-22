Экономика
Рост промпроизводства в апреле ускорился до 4,9%Экономика и жизнь 03:37
В апреле 2019 г. зафиксирован максимальный рост промышленного производства в России почти за два года (в мае 2017 г. – на 6,9%). С исключением сезонного и календарного факторов в апреле 2019 г. промпроизводство прибавило 1,4% к предыдущему месяцу после снижения на 0,5% в марте.
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Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства
Rambler News Serviceвчера в 10:23
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