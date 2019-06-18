Экономика

Рост промпроизводства в России резко замедлился в маеРосбалт 10:05

Объем промышленного производства в России увеличился в мае 2019 года на 0,9% в годовом сопоставлении после подъема показателя на 4,6% в апреле, следует из отчета Федеральной службы государственной статистики.
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АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
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«Тамбов» сыграет со «Спартаком» в Волгограде

"Тамбов" в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со "Спартаком" на "Волгоград-Арене" Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.
Обновлено вчера в 09:20
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Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России

Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
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Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

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«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

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