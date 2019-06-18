Экономика
Рост промпроизводства в России резко замедлился в маеРосбалт 10:05
Объем промышленного производства в России увеличился в мае 2019 года на 0,9% в годовом сопоставлении после подъема показателя на 4,6% в апреле, следует из отчета Федеральной службы государственной статистики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Политика
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель
Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами
На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. На побережье страны объявлена угроза цунами, говорится в сообщении национальной метеорологической службы.
Обновлено в 10:06
Общество
Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы
Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимым стало «шоком» для Службы судебных приставов.
Обновлено в 15:13
Политика
Путин провел совещание по «Прямой линии»
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Испании задержаны «поставщики» украинских секс-рабынь
В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которых обвиняют в принуждении женщин к занятиям проституцией.
Обновлено в 15:09
Энергетика
Правительство объяснило рост цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за обеспеченного юриста
Актриса Анастасия Макеева в январе 2019 года впервые призналась, что тайно вышла замуж.
Обновлено в 08:36
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Политика
Венский арбитраж получил право работать в России
Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Футбол
«Тамбов» сыграет со «Спартаком» в Волгограде
"Тамбов" в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со "Спартаком" на "Волгоград-Арене" Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.
Обновлено вчера в 09:20
Гаджеты
Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России
Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Футбол
Зелимхан Бакаев вернулся в «Спартак»
После завершения арендного договора Бакаев вернулся в "Спартак". Зелимхан заявил пресс-службе москвичей, что счастлив вернуться в "Спартак".
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество
Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку
Сотрудники хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде прекратили голодовку, которую объявили из-за невыплаты зарплаты, заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Крыжевский.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати
Анастасия Решетова намекнула, что сыграла секретную свадьбу с Тимати. Отвечая на вопросы поклонников, избранница Тимати назвала его «мужем».
Обновлено в 02:00
Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Спорт
РУСАДА: в допинговом скандале в Чувашии оказались замешаны дети
Дети оказались причастны к допинговому скандалу в спортивном училище Чувашии, сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша
Торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша, задержано в Испании, сообщает Налоговая служба страны.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Авто
Volkswagen определился со сроками выхода нового Golf
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей
Обновлено в 14:02