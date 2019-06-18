Экономика
Рост промпроизводства в России резко замедлился в маеРосбалт вчера в 10:05
Объем промышленного производства в России увеличился в мае 2019 года на 0,9% в годовом сопоставлении после подъема показателя на 4,6% в апреле, следует из отчета Федеральной службы государственной статистики.
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Минэкономразвития объяснило, почему в мае произошел резкий спад промпроизводства
Московский Комсомолецвчера в 22:56
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Хоккей
«Сент-Луис» сделал Барбашеву предложение по контракту
"Сент-Луис" сделал Ивану Барбашеву квалификационное предложение по новому контракту.
Обновлено в 01:36
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Спорт
Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:27
Культура
Анастасия Миронова о том, почему иностранцы экранизируют наши трагедии лучше
Неслучайно еще одна достойная экранизация "Идиота" вновь была сделана Вайдой совместно с Японией — страной, которая сохранила преемственность старой культуры.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение
Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Приморье осквернили памятник Ленину
В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Политика
Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай санкций
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье русскую пословицу, которая поможет работать с Россией в условиях санкций.
Обновлено в 01:37
Музыка
Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей
В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Баскетбол
Дальше – без Де Коло. Лидер ЦСКА покинул клуб
Нандо родился 23 июня 1987 года (без малого 32 года назад) в небольшом городке с типично французским названием Сент-Катрин-лез-Аррас - населением чуть больше 3000 человек.
Обновлено вчера в 13:19
Здоровье
Названы действенные советы, как не растолстеть с возрастом
Чтобы обмен веществ не замедлился, медики рекомендуют больше двигаться.
Обновлено в 00:17
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Экономика
Медведев предложил увеличить «обидное» пособие на детей
Увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума предлагает российское правительство.
Обновлено в 00:33
Общество
Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей
Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Недавно в Сети появился тизерный трейлер будущей картины. Поклонники обратили внимание на пикантный кадр, где звезда предстала топлес.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
Китайские СМИ впечатлены возможностями российской противолодочной системы «Пакет»
”Пакет” является первой в мире универсальной противолодочной и антиторпедной системой, оснащение российских кораблей этим комплексом значительно повысит их боевой потенциал.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
В МВД пообещали жестко наказывать за провокации с наркотиками
Дело Голунова дало импульс к обсуждению Первый замглавы МВД России Александр Горовой пообещал, что ведомство будет жестко наказывать полицейских за провокации с наркотиками, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:51
Здоровье
В Роскачестве дали рекомендации по выбору напитков в жару
Эксперты Роскачества рассказали, какой напиток лучше поможет справиться с жаждой летом.
Обновлено в 01:00