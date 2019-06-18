Экономика
Рост промпроизводства в России резко замедлился в маеРосбалт вчера в 10:05
Объем промышленного производства в России увеличился в мае 2019 года на 0,9% в годовом сопоставлении после подъема показателя на 4,6% в апреле, следует из отчета Федеральной службы государственной статистики.
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Минэкономразвития объяснило, почему в мае произошел резкий спад промпроизводства
Московский Комсомолецвчера в 22:56
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