Экономика

Рост промпроизводства в России резко замедлился в маеРосбалт вчера в 10:05

Объем промышленного производства в России увеличился в мае 2019 года на 0,9% в годовом сопоставлении после подъема показателя на 4,6% в апреле, следует из отчета Федеральной службы государственной статистики.
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Наука

Восемь часов работы в неделю сохранят психическое здоровье безработным

Исследователи проанализировали данные о почти 85 тысячах британцев трудоспособного возраста и выяснили, что, по сравнению с отсутствием работы, минимальная продолжительность рабочей недели (до восьми часов) может обеспечить психическое благосостояние.
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В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
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Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

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Стартовали продажи билетов на сезон джаза в Крыму

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Еще в 2015 году Popular Science сообщила о прозрачной, легкой, пуленепробиваемой глине под названием шпинель, разработанной военно-морской исследовательской лабораторией и используемой десятилетиями.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

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Армия и оружие

Жертвами войны в Йемене стало 91600 человек

С начала войны в Йемене в этой стране погибли 91600 человек, говорится в докладе Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED).
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

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Транспорт

Высокинский решил проектировать вторую ветку метро вопреки Минтрансу

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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору

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