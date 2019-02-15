Экономика
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 1,1%ПРАЙМ 08:08
Промышленное производство в РФ в январе замедлило рост в годовом выражении до 1,1% с декабрьских 2%, сообщает Росстат. В месячном выражении падение промпроизводства в январе составило 21,5% по сравнению с декабрем 2018 года, а с исключением сезонного и календарного факторов — выросло на 0,1%.
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Промышленное производство в Тюменской области выросло на 10% в 2018 году
РИА Новости13 февраля в 06:35
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