Экономика
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 1,1%ПРАЙМ 08:08
Промышленное производство в РФ в январе замедлило рост в годовом выражении до 1,1% с декабрьских 2%, сообщает Росстат. В месячном выражении падение промпроизводства в январе составило 21,5% по сравнению с декабрем 2018 года, а с исключением сезонного и календарного факторов — выросло на 0,1%.
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Происшествия
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Политика
Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян
Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
Обновлено в 11:19
Экономика
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ВСМ Екатеринбург — Челябинск соединит единственные российские города-миллионники, расположенные в пределах 200 км друг от друга, железнодорожной веткой длиной 209 км, сократив время в пути между городами до 1 часа 10 минут.
Обновлено в 11:03
Политика
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Политика
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Обновлено в 08:33
Происшествия
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:35
Единоборства
Нурмагомедов выплатил штраф за потасовку после боя с Макгрегором
Российский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выплатил штраф, назначенный ему за потасовку после боя с ирландцем Конором Макрегором.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии
Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.
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Маас и Лавров обсудили строительство «Северного потока — 2»
Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили аспекты строительства «Северного потока — 2», урегулирование ситуации в Сирии, а также кризис на Украине.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Пермском крае произошло задымление в шахте «Уралкалия»
Эвакуация 221 шахтера проводится из шахты ПАО "Уралкалий" в городе Березники Пермского края из-за задымления.
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Кино
Актер Машков объявил об уходе из кино
Обновлено в 08:12
Политика
Трамп заявил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию ядерной проблемы КНДР.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
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Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости
Минтранс направил в МВД России отзыв с поддержкой установки штрафа в 500 рублей за превышение ограничения скорости движения на 10-20 километров в час.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Столтенберг оценил шанс размещения ядерного оружия в странах НАТО
Йенс Столтенберг отметил, что НАТО не планирует размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.
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Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
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Ваня Фокин вместе с мамой вернулся в Магнитогорск
Обновлено в 00:17