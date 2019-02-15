Экономика
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 1,1%ПРАЙМ 08:08
Промышленное производство в РФ в январе замедлило рост в годовом выражении до 1,1% с декабрьских 2%, сообщает Росстат. В месячном выражении падение промпроизводства в январе составило 21,5% по сравнению с декабрем 2018 года, а с исключением сезонного и календарного факторов — выросло на 0,1%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
Происшествия
Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению
Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Политика
Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго
Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено в 11:17
Политика
ЕС согласовал новые санкции против россиян
Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 09:58
Общество
Автоматика остановила новейший российский блок АЭС, причины выясняются
Блок №1 Ленинградской АЭС-2, построенный по современному российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200 и сданный в промышленную эксплуатацию в конце 2018 года, отключен от сети действием автоматики, идет выяснение причин случившегося, сообщило управление информации и общественных связей ЛАЭС.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.
Обновлено в 10:35
Космос
Спутник-уборщик поймал макет космического мусора с помощью гарпуна
Во время испытаний спутник успешно захватил макет космического мусора с помощью гарпуна.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Сургуте задержали последователей «Свидетелей Иеговы»
В Сургуте задержали последователей «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России), против них возбудили уголовное дело.
Обновлено в 11:38
Политика
Трамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных Штатах
Введение режима ЧП позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.
Обновлено в 10:58
Политика
Лукашенко адресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным адресовал народам России и Белоруссии вопрос об интеграции двух стран.
Обновлено в 10:48
Экономика
Греф назвал основателя Baring Vostok честным человеком
Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф прокомментировал ситуацию с задержанием основателя компании Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 11:13
Экономика
ПриватБанк заявил, что суд в Гааге поддержал его иск к России
Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к России по потере активов в Крыму.
Обновлено в 09:41
Политика
Орешкин заявил, что в правительстве его не любят
Министра экономического развития Максима Орешкина не любят в правительстве.
Обновлено в 10:23
Политика
Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев
В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Кино
Актер Машков объявил об уходе из кино
Обновлено в 08:12
Экономика
В Сбербанке предупредили о новом мошенничестве с помощью роботов
В течение ближайшего полугода появится новый вид мошенничества с помощью роботов, подделывающих разные голоса, предупредили в Сбербанке.
Обновлено в 09:50
Происшествия
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Японские истребители сопроводили два Ту-95МС во время планового полёта
«На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии», — добавили в ведомстве.
Обновлено в 08:39
Экономика
Siemens и РФПИ проложат пути на Урале
ВСМ Екатеринбург — Челябинск соединит единственные российские города-миллионники, расположенные в пределах 200 км друг от друга, железнодорожной веткой длиной 209 км, сократив время в пути между городами до 1 часа 10 минут.
Обновлено в 11:03
Политика
Лавров и Маас обсудили в Мюнхене строительство «Северного потока — 2»
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом на полях Мюнхенской конференции строительство газопровода "Северный поток-2", сообщил российский МИД.
Обновлено в 10:55
Происшествия
По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из «Газпрома»
В Дагестане задержан заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:52
Происшествия
Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии
Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Общество
Смольный открыл вакансии советников губернатора
На кадровом портале администрации Санкт-Петербурга размещены вакансии советников губернатора по вопросам местного самоуправления и молодежной политики.
Обновлено в 10:22
Происшествия
На мэра города Иваново совершено нападение
Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:41
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости
Минтранс направил в МВД России отзыв с поддержкой установки штрафа в 500 рублей за превышение ограничения скорости движения на 10-20 километров в час.
Обновлено в 11:16
Политика
США ввели санкции против министра нефти Венесуэлы
28 января США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
Обновлено в 09:57
Общество
Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова, главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой и главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Певица Лолита возмущена размером своей пенсии
Певице Лолите Милявской в ноябре 2018 года исполнилось 55 лет, но она пока не получает никаких выплат, так как ей никак не могут подсчитать их ежемесячный размер.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели семи военных за неделю
В Донбассе за неделю погибли семь ополченцев, сообщила представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарьи Морозовой.
Обновлено в 10:36
Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
Обновлено в 08:26