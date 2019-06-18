Экономика
Рост промпроизводства в РФ в мае резко замедлилсяПРАЙМ 09:03
Промышленное производство в РФ в мае резко замедлило рост в годовом выражении — до 0,9% с апрельских 4,6%, сообщает Росстат. При этом за пять месяцев текущего года рост промпроизводства составил 2,4% в годовом выражении.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
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