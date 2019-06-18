Рост промпроизводства в РФ в мае резко замедлилсяПРАЙМ 09:03

Промышленное производство в РФ в мае резко замедлило рост в годовом выражении — до 0,9% с апрельских 4,6%, сообщает Росстат. При этом за пять месяцев текущего года рост промпроизводства составил 2,4% в годовом выражении.

Рост промпроизводства в РФ в мае резко замедлился

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