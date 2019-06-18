Экономика

Рост промпроизводства в РФ в мае резко замедлилсяПРАЙМ 09:03

Промышленное производство в РФ в мае резко замедлило рост в годовом выражении — до 0,9% с апрельских 4,6%, сообщает Росстат. При этом за пять месяцев текущего года рост промпроизводства составил 2,4% в годовом выражении.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Росстат сообщил о росте промышленности за пять месяцев на 2,4%

РИА Новости11:08

МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства

Российская газета11:06

Рост промышленного производства в России замедлился в пять раз

Ведомости09:31

Минэкономразвития объяснило спад роста промышленности в мае сделкой ОПЕК+

ПРАЙМ10:55

МЭР сообщило о снижении темпов роста добычи полезных ископаемых

Rambler News Service10:40

Календарный фактор негативно повлиял на динамику выпуска в обрабатывающих отраслях в мае

ТАСС10:38

Росстат зафиксировал резкое замедление роста промышленного производства

Московский Комсомолец09:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Происшествия

Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП

Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено в 08:50
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов

Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов на подготовку, обеспечение и снабжение военных, сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Авто

Audi отзывает в РФ более 1,3 тыс. автомобилей Audi А3, А4, А5

Обновлено в 09:35
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Финансы

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.
Обновлено в 04:47
Политика

В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Наука

Учёные объяснили эволюцию «щенячьих глазок» у собак

Мимическая мышца, при помощи которой собаки умеют провоцировать у людей реакцию заботы, изучили ученые под руководством Джулиана Камински — пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено в 07:32
Музыка

Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии

Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.
Обновлено в 12:09
Наука

В Австралии обнаружили останки гигантского трилобита

Стоит сказать, что гигантскими размерами трилобиты не отличались, и этот великан достигал 30 сантиметров, но и это было вдвое больше всех его соседей.
Обновлено 15 июня в 03:59
Экономика

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале

ВВП России в первом квартале 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:27
Футбол

«Марсель» ведет переговоры по переходу защитника «Лацио»

Защитник «Лацио» Риза Дурмиси может пополнить состав «Марселя». Сообщается, что стороны уже приступили к переговорам.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Политика

WSJ узнала о попытке израильского агентства собрать компромат на Навального

Израильское расследовательское агентство Blue Cube пыталось собрать компромат на российского оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 11:49
Политика

Рябков: действия Ирана по СВПД являются вынужденными

Россия полностью отдает себе отчет в том, что действия Ирана в ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) носят вынужденный, точечный и обратимый характер.
Обновлено в 10:59
Политика

МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Общество

Приставы были в шоке от проекта отмены клеток в судах, заявили в УФССП

Судебные приставы были шокированы идеей убрать ограждения из залов судов, заявил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Москве Сергей Замородских.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Испании нашли тело 13-летней россиянки

В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»

31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Конкурент F-35: Турция показала макет истребителя пятого поколения

Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter-X) впервые представили на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже - 2019».
Обновлено вчера в 22:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное