Экономика

Рост производства в апреле показал максимум за два годаЭксперт-Татарстан 07:30

Сразу на 4,9% в годовом выражении произошел рост объемов промышленного производства в России за прошедший месяц по сравнению с апрелем прошлого года Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.
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В плохом росте российской промышленности виновата погода

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Данные Росстата о газодобыче апреля сильно расходятся с отраслевыми

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В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

РБКвчера в 12:12

Ждать ли от промпроизводства РФ новых рекордов

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Rambler News Serviceвчера в 10:23
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Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

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Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
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Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

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Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
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Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
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Экономика

Период выплаты накопительной пенсии предлагают увеличить

Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2020 год на полгода — до 258 месяцев, сообщает «Интерфакс».
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Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено в 11:49
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Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином на G20

Обновлено в 16:27
Политика

Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду

Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду.
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Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
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"Ну да, без фотошопа": Дарью Пынзарь высмеяли за обман Экс-участница "Дома-2" предъявила публике якобы необработанное фото, но ей не поверили.
Обновлено в 13:50
Общество

Роскачество не нашло идеального глазированного сырка

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Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале

В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.
Обновлено в 08:21
Политика

Spiegel: Германия летом сменит посла в России

Правительство ФРГ ближайшим летом сменит посла в РФ.
Обновлено в 14:16
Кино

Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»

Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

В Сирии террористы обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

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Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов

Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
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Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb

Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
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Huawei могут включить в торговую сделку между США и Китаем

Глава США Дональд Трамп заявил, что китайская компания Huawei может стать частью "торговой сделки" американской стороны и КНР.
Обновлено в 16:45
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Лукашевич ожидает от Зеленского установления режима тишины в Донбассе

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению режима тишины в Донбассе.
Обновлено в 16:47
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Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова

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