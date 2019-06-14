Экономика

Рост промпроизводства в Китае замедлился до 5%Саминвестор 05:49

В мае 2019 года рост промышленного производства в Китае замедлился до 5% в годовом выражении с 5,4% в апреле. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Майский рост промпроизводства стал минимальным с 2002 года.
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Темпы роста производства в Китае упали до уровня 2002 года

DP.RU10:41

Рост промпроизводства в Китае незначительно замедлился в мае

Росбалт08:52

Рост промпроизводства и инвестиций в Китае замедлился на фоне торговой войны

Вести.Финанс04:58

Рост промпроизводства в Китае замедлился до 5%

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Китайская промышленность в худшем состоянии за 17 лет

Вечерний курьер05:45

Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет

РБК07:42

Рост промпроизводства в Китае в мае замедлился до 5%

Финмаркет04:54
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Происшествия

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Происшествия

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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
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Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
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Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
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Игры

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Армия и оружие

ВКС России нанесли удары по террористам после обстрела авиабазы в Хаме

Российская авиагруппа в Сирии с 13 июня возобновила удары по позициям боевиков-исламистов после небольшой передышки, связанной с формально объявленным режимом прекращения огня в «большом Идлибе» (провинции Хама и Идлиб, части регионов Алеппо и Латакия).
Обновлено в 06:50
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Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
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США опубликовали «видеодоказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено в 08:28
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На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР

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В Ростовской области выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции

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В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
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Общество

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

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Наука

В Шотландии нашли искусственные острова старше Стоунхенджа

У Внешних Гебридских островов на северо-западе Шотландии нашли два краннога, построенные в эпоху неолита, сообщается в Antiquity.
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Транспорт

На российских дорогах хотят разрешить скорость 130 километров в час

Участки дорог, на которых введут скоростной лимит в 130 километров в час, должны будут соответствовать нескольким критериям: в течение года там не должно быть более трех аварий на километровом отрезке, глубина колеи не должна превышать 15 миллиметров.
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Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
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Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
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Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
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