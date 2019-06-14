Экономика
Рост промпроизводства в Китае замедлился до 5%Саминвестор 05:49
В мае 2019 года рост промышленного производства в Китае замедлился до 5% в годовом выражении с 5,4% в апреле. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Майский рост промпроизводства стал минимальным с 2002 года.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:42, Вашингтон
Происшествия
Иван Голунов пожаловался на панические атаки
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов заявил, что у него случаются панические атаки.
Обновлено в 06:22
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Политика
Брюссель обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы
Еврокомиссия считает, что связанные с Россией злоумышленники пытались вмешаться в выборы в Европарламент, которые состоялись в мае этого года.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Игры
В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера
CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Политика
Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Игры
18-минутная демонстрация Trine 4: три уровня, три персонажа, масса способностей
Разработчики из студии Frozenbyte вместе с издательством Modus Games в рамках игровой выставки E3 2019 представили 18-минутный ролик с демонстрацией Trine 4: The Nightmare Prince.
Обновлено в 08:30
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по террористам после обстрела авиабазы в Хаме
Российская авиагруппа в Сирии с 13 июня возобновила удары по позициям боевиков-исламистов после небольшой передышки, связанной с формально объявленным режимом прекращения огня в «большом Идлибе» (провинции Хама и Идлиб, части регионов Алеппо и Латакия).
Обновлено в 06:50
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Здоровье
В Ростовской области выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции
С начала года на Дону выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции: 19 - в Ростове, 1 - в Красносулинском районе.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Наука
В Шотландии нашли искусственные острова старше Стоунхенджа
У Внешних Гебридских островов на северо-западе Шотландии нашли два краннога, построенные в эпоху неолита, сообщается в Antiquity.
Обновлено в 11:36
Транспорт
На российских дорогах хотят разрешить скорость 130 километров в час
Участки дорог, на которых введут скоростной лимит в 130 километров в час, должны будут соответствовать нескольким критериям: в течение года там не должно быть более трех аварий на километровом отрезке, глубина колеи не должна превышать 15 миллиметров.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
Политика
Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Здоровье
В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за эпидемии кори
В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок, предоставляемого на основании религиозных убеждений, из-за вспышки эпидемии кори.
Обновлено в 03:13
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54