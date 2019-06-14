Экономика
Рост промпроизводства в Китае замедлился до 5%Саминвестор вчера в 05:49
В мае 2019 года рост промышленного производства в Китае замедлился до 5% в годовом выражении с 5,4% в апреле. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Майский рост промпроизводства стал минимальным с 2002 года.
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Рост промпроизводства и инвестиций в Китае замедлился на фоне торговой войны
Вести.Финансвчера в 04:58
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
Происшествия
Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье
Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.
Обновлено в 06:22
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Путин уволил генералов после скандала с делом Голунова
1. Президент уволил двух генерал-майоров полиции 13 июня пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин своим указом уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова.
Обновлено 13 июня в 08:06
Культура
Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе
В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии
«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.
Обновлено в 01:21
Культура
Художник «Ну, погоди!» раскрыл прообраз зайца из мультфильма
По данным опроса ВЦИОМа, «Ну, погоди!» является самым популярным мультфильмом среди россиян.
Обновлено в 06:12
Общество
Алибасова могут вывезти из России
Как напоминает «Газета.ru», известный советский и российский музыкальный деятель Бари Алибасов был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено 13 июня в 22:58
Игры
Создатель Pokemon Go подал иск против мошенничающих в игре хакеров
Компания Niantic, производитель игры Pokemon Go, в которой пользователи соревнуются в ловле покемонов — персонажей одноименного японского сериала, — подала в суд на «ассоциацию хакеров» Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать в игре.
Обновлено в 04:52
Экономика
Правительство одобрило законопроект о службе в органах внутренних дел
Правительство РФ одобрило законопроект о правовом регулировании отношений, связанных со службой в органах внутренних дел, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Годовалую девочку придавило столешницей в Петербурге
Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб, кровоизлияние и отек головного мозга - такие тяжелые травмы диагностировали медики у годовалого ребенка, которого доставили в детскую больницу имени Раухфуса в Петербурге накануне в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:55
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Башкирии более 100 полицейских написали заявление об увольнении
В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 сотрудников полициии.
Обновлено в 01:18
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Футбол
Далич не исключил возможности поработать в российских клубах
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил возможность работы в России.
Обновлено в 05:23
Экономика
ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.
Обновлено в 05:33
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Фигуристка Медведева показала, как ест цветы
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.
Обновлено в 01:59
Политика
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Политика
Певица Вика Цыганова вошла в списки кандидатов в Госдуму
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT.
Обновлено в 02:23