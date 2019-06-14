Экономика
Рост промпроизводства в Китае в мае замедлился до минимума 17 летFinancial One вчера в 05:25
Аналитики ожидали роста на 6,1%, на том же уровне, что и в январе-апреле. Инвестиции в основной капитал в частном секторе, на долю которых приходится около 60% от общего объема инвестиций в Китае, выросли на 5,3% по сравнению с увеличением на 5,5% за первые четыре месяца 2019 года.
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Рост промпроизводства и инвестиций в Китае замедлился на фоне торговой войны
Вести.Финансвчера в 04:58
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
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ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
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