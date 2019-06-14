Экономика

Рост промпроизводства в Китае в мае замедлился до минимума 17 летFinancial One вчера в 05:25

Аналитики ожидали роста на 6,1%, на том же уровне, что и в январе-апреле. Инвестиции в основной капитал в частном секторе, на долю которых приходится около 60% от общего объема инвестиций в Китае, выросли на 5,3% по сравнению с увеличением на 5,5% за первые четыре месяца 2019 года.
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Темпы роста производства в Китае упали до уровня 2002 года

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
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Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
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Какой тип двигателя выбрать: бензиновый или дизельный

В бензиновом типе двигателя формирование смеси бензина с воздухом происходит во впускном коллекторе, который находится за пределами цилиндра.
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Путин поздравил Си Цзиньпина и подарил ему мороженое

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Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
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«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб

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Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
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Жители 12 областей Украины хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года.
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