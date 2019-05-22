Экономика
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 4,9%ПРАЙМ вчера в 10:02
Промышленное производство в РФ в апреле ускорилось в годовом выражении до 4,9% с мартовских 1,2%, сообщает Росстат. При этом за четыре месяца текущего года рост промпроизводства составил 2,8% в годовом выражении.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства
Rambler News Serviceвчера в 10:23
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Футбол
Смолов посвятил маме победу в Кубке России
После матча Смолов в инстаграме выложил фото с кубком, посвятив его маме, а также поздравив клуб с победой.
Обновлено вчера в 20:18
Игры
Dead Cells: два миллиона продаж и консольное дополнение Rise of the Giant
У сотрудников студии Motion Twin сразу два повода для гордости. Общие продажи их рогалика Dead Cells превысили два миллиона.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро
Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:33
Политика
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено в 18:20
Политика
Трамп подключил разведку к расследованию о слежке за его штабом
Президент США Дональд Трамп привлек к расследованию о слежке за его штабом во время предвыборной кампании 2016 года разведывательное сообщество.
Обновлено в 22:09
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
Обновлено в 04:11
Космос
Россия высадит космонавтов на Луну
Обновлено в 16:27
Политика
Филарет отказался соблюдать условия томоса «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви", касающихся ограничения юрисдикции церковной структуры, запрета варить миро и обращения к Константинополю для решения всех конфликтов.
Обновлено в 11:42
Экономика
Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев
"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Семья предполагает, что Кэш погиб в результате сердечного приступа во время спуска с вершины.
Обновлено в 21:29
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов
Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено в 08:43
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Общество
Бразильянка выйдет замуж за саму себя
Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено в 19:25
Авто
Уникальная Волга, которая заставляет обернуться
Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.
Обновлено в 02:55
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Энергетика
Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «Новатэка»
Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект «Новатэка» «Арктик СПГ – 2» прекращены, сообщили «Ведомостям» четыре близких к разным сторонам потенциальной сделки человека.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Интернет
YouTube запустил чистку от шокирующего контента
Компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Швеции родителей, которые не кормили дочь мясом, посадили в тюрьму
В шведском городе Гетеборге суд на три месяца арестовал родителей, которые довели свою полуторагодовалую дочь до истощения, сообщает 360.
Обновлено в 15:05
Общество
Летнее тепло придёт в Красноярск на выходных
По прогнозу Гидрометцентра, на выходных в Красноярск придет потепление.
Обновлено в 20:25
Политика
Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета
Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.
Обновлено в 17:54
Кино
Тарантино показал новый фильм на Каннском фестивале
Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.
Обновлено в 17:40