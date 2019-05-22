Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 4,9%ПРАЙМ вчера в 10:02

Промышленное производство в РФ в апреле ускорилось в годовом выражении до 4,9% с мартовских 1,2%, сообщает Росстат. При этом за четыре месяца текущего года рост промпроизводства составил 2,8% в годовом выражении.

Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 4,9%

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