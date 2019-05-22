Рост производства в апреле показал максимум за два годаЭксперт-Татарстан 07:30

Сразу на 4,9% в годовом выражении произошел рост объемов промышленного производства в России за прошедший месяц по сравнению с апрелем прошлого года Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

Рост производства в апреле показал максимум за два года

Хоккей Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.

Происшествия В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.

Общество На Москву надвигается резкое похолодание Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Наука Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Общество Бразильянка выйдет замуж за саму себя Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.

Происшествия СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Экономика Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".

Общество Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, сообщает РИА Новости.

Авто Уникальная Волга, которая заставляет обернуться Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.

Политика Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией Председатель украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией по вопросу заключения мирных соглашений, который ранее предложил президент Владимир Зеленский.

Хоккей Яшкин: конечно, нас просили сыграть пожёстче против Драйзайтля Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с Германией (5:1).

Культура Куратором Московской международной биеннале современного искусства стал Дмитрий Черняков Куратором VIII Московской международной биеннале современного искусства, которая пройдет с 28 октября 2019 года по 22 октября 2020 года, стал театральный режиссер Дмитрий Черняков.

Авто Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.

Космос В США объяснили лунный провал СССР В августе 2016 года в США основной причиной провала лунной программы СССР называли то, что основные подрядные работы по ней проходили в организациях, находящихся в ведении Челомея, который состоял в напряженных отношениях с Королевым.

Хоккей Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Экс-глава пензенского минздрава задержан после увольнения «По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании», — сказал собеседник агентства.

Происшествия В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.

Шоу-бизнес Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.

Хоккей Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес» Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".