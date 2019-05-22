Экономика
Рост производства в апреле показал максимум за два годаЭксперт-Татарстан 07:30
Сразу на 4,9% в годовом выражении произошел рост объемов промышленного производства в России за прошедший месяц по сравнению с апрелем прошлого года Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.
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Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства
Rambler News Serviceвчера в 10:23
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