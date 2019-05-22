Экономика

Рост производства в апреле показал максимум за два годаЭксперт-Татарстан 07:30

Сразу на 4,9% в годовом выражении произошел рост объемов промышленного производства в России за прошедший месяц по сравнению с апрелем прошлого года Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.
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Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

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Канада отыгралась за 0,3 секунды до сирены и вышла в полуфинал ЧМ

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Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев

По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
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Обновлено в 16:13
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сфальсифицировавший десятки актов приемки оборудования для американских ракет инженер арестован в США, сообщило 22 мая министерство юстиции США.
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Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

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Происшествия

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ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

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Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

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Потап и Настя Каменских поженились

Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
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Няню приговорили к 14 годам за жестокое убийство малыша кашей

В Архангельской области суд приговорил к 14 годам заключения жительницу села Холмогоры, которую признали виновной в жестоком убийстве двухлетнего ребенка.
Обновлено в 12:37
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Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Обновлено в 22:53
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Москвичей предупредили об атаках ворон

Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках.
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Небензя выступил против использования ударных беспилотников

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников.
Обновлено в 16:53
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Тимошенко отвергла референдум о переговорах с Россией

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Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
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Ученый объяснил запрет на газировку и алкоголь в космосе

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Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
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Имя победителя шоу «Голос. Дети» станет известно во время спецвыпуска

Проверка показала накрутку голосов. Первый канал принял решение отменить результаты финала, спецвыпуск выйдет в эфир в пятницу, 24 мая.
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Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу

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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
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