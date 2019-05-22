Экономика
Рост производства в апреле показал максимум за два годаЭксперт-Татарстан вчера в 07:30
Сразу на 4,9% в годовом выражении произошел рост объемов промышленного производства в России за прошедший месяц по сравнению с апрелем прошлого года Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.
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Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства
Rambler News Service22 мая в 10:23
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Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено вчера в 11:06
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:35
Хоккей
Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов
Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено вчера в 18:16
Авто
Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout
На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Наука
Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья
Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено вчера в 17:43
Здоровье
Диетолог рассказала о простом способе ускорить обмен веществ
Главврач клиники здорового питания, диетолог Марина Копытько рассказала, как ускорить обмен веществ.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Наука
Динозавры могли переходить от ходьбы на четырех лапах к двум в течение жизни
Растительноядные великаны — диплодоки, брахиозавры и другие зауроподы — были слишком велики и могли опираться лишь на все четыре мощные лапы.
Обновлено 21 мая в 02:52
Происшествия
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Авто
«Автодилер года-2019» — скоро будет назван победитель
Справка Премия «Автодилер года» была задумана в июне 2014 года.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске
Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным
Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших сыновей
Яна Рудковская сообщила, что побывала на последнем звонке своих старших сыновей и даже всплакнула на важном мероприятии от нахлынувших эмоций.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы
Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Небензя раскритиковал использование ударных беспилотников
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность применением дронов для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Только двум из 10 категорий бюджетников повышены зарплаты в Забайкалье
Забайкальский край вошел в число регионов, в которых отмечаются минимальные успехи по выполнению майского указа президента РФ о повышении зарплат – они выросли только у двух категорий бюджетников.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:10
Общество
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено вчера в 18:20
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона
На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух
Владелец же «китовой тюрьмы» отказался выпускать но волю заточенных отловленных животных, чему в Кремле очень удивились, сообщает Федерал Пресс со ссылкой на пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ
Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ уже имело данные как минимум о трех эпизодах против Черкалина, утверждает еще один источник.
Обновлено в 00:35