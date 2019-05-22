Экономика

Рост производства в апреле показал максимум за два годаЭксперт-Татарстан вчера в 07:30

Сразу на 4,9% в годовом выражении произошел рост объемов промышленного производства в России за прошедший месяц по сравнению с апрелем прошлого года Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.
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В плохом росте российской промышленности виновата погода

Комсомольская правда22 мая в 12:00

Был ли апрельский рост в промышленности разворотным?

Finam.Ruвчера в 07:20

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

РБК22 мая в 12:12

Ждать ли от промпроизводства РФ новых рекордов

ПРАЙМвчера в 07:15

Рост промпроизводства в России ускорился в апреле

Росбалт22 мая в 11:14

Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства

Rambler News Service22 мая в 10:23

Промышленное производство в России ускорилось до 4,9%

Взгляд.ру22 мая в 10:14
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Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено вчера в 11:06
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:35
Хоккей

Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено вчера в 18:16
Авто

Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout

На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Наука

Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья

Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено вчера в 17:43
Здоровье

Диетолог рассказала о простом способе ускорить обмен веществ

Главврач клиники здорового питания, диетолог Марина Копытько рассказала, как ускорить обмен веществ.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Политика

В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Наука

Динозавры могли переходить от ходьбы на четырех лапах к двум в течение жизни

Растительноядные великаны — диплодоки, брахиозавры и другие зауроподы — были слишком велики и могли опираться лишь на все четыре мощные лапы.
Обновлено 21 мая в 02:52
Происшествия

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Авто

«Автодилер года-2019» — скоро будет назван победитель

Справка Премия «Автодилер года» была задумана в июне 2014 года.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске

Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным

Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших сыновей

Яна Рудковская сообщила, что побывала на последнем звонке своих старших сыновей и даже всплакнула на важном мероприятии от нахлынувших эмоций.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы

Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

Небензя раскритиковал использование ударных беспилотников

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность применением дронов для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Только двум из 10 категорий бюджетников повышены зарплаты в Забайкалье

Забайкальский край вошел в число регионов, в которых отмечаются минимальные успехи по выполнению майского указа президента РФ о повышении зарплат – они выросли только у двух категорий бюджетников.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:10
Общество

Семья Бута впервые получила американскую визу

Обновлено вчера в 18:20
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Обновлено вчера в 22:40
Экономика

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух

Владелец же «китовой тюрьмы» отказался выпускать но волю заточенных отловленных животных, чему в Кремле очень удивились, сообщает Федерал Пресс со ссылкой на пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ

Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ уже имело данные как минимум о трех эпизодах против Черкалина, утверждает еще один источник.
Обновлено в 00:35
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