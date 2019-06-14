Экономика
Рост производства в Китае упал до минимума за 17 летРБК 07:42
В мае рост производства в Китае составил 5%. Это на 0,4% ниже апрельского показателя и на 0,5% хуже ожиданий экспертов рынка. Зафиксированные в мае темпы роста — самые медленные с начала 2002 года, подсчитали в Reuters.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:05, Вашингтон
Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС
Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины.
Обновлено в 09:07
Экономика
Глава «Восточного» признал критической ситуацию с капиталом банка
Исполняющий обязанности председателя правления банка «Восточный» Александр Нестеренко в письме совету директоров банка (есть у Forbes, в Baring Vostok подтвердили содержание письма) заявил, что уровень достаточности капитала банка оценивается как критически низкий.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Обновлено в 02:22
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение
Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:37
Культура
В Воронеже вручили Платоновскую премию
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией страны.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным
Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Музыка
Little Big выпустили новый клип «I’m OK»
Сюжет клипа разворачивается в баре. В песне группа описывает историю героев, который крайне любят выпивать после работы.
Обновлено в 05:36
Общество
«Земляничное» полнолуние смогут наблюдать жители России 17 и 18 июня
«Земляничное» полнолуние смогут наблюдать жители России в ночь на 17 июня и с 17 на 18 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено в 07:05
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 07:53
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Момент обрушения моста в Китае сняли на видео
На кадрах видно, что конструкция развалилась в тот момент, когда по мосту проезжали два автомобиля.
Обновлено в 08:14
Политика
ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Транспорт
В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен
Разрабатываемый ГОСТ по возможности увеличения скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс в России до 130 километров в час носит рекомендательный характер и пока вводиться не будет, сообщил РИА Новости представитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Обновлено в 07:34
Авто
В Петербурге открылся новый автосалон Suzuki
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика
Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.
Обновлено в 06:35
Общество
ФОМ: большинство россиян считают себя патриотами
73% россиян считают себя патриотами, говорится в данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) (.pdf).
Обновлено в 10:39
Спорт
РУСАДА установило факт запрещенного сотрудничества в легкой атлетике
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило факт запрещенного сотрудничества с пожизненно дисквалифицированным тренером в легкой атлетике с участием российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 10:19
Политика
Аксенов назвал намерение ЕС продлить санкции по Крыму комедией абсурда
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал комедией абсурда намерение стран ЕС продлить пакет крымских санкций, и заявил, что оценивать санкции с точки зрения нанесения вреда региону не стоит.
Обновлено в 09:38
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Обновлено в 00:24
Здоровье
Госдума внесла предложение по изменению критерия медпомощи
Принятое постановление Минздравом предусматривает создание в шаговой доступности (60 минут) медорганизаций в населенных пунктах с количеством населения свыше 20 тыс. чел.
Обновлено в 09:36
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Политика
США разрешили политический кризис в Молдавии
Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.
Обновлено в 10:59