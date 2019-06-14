Экономика

Рост производства в Китае упал до минимума за 17 летРБК 07:42

В мае рост производства в Китае составил 5%. Это на 0,4% ниже апрельского показателя и на 0,5% хуже ожиданий экспертов рынка. Зафиксированные в мае темпы роста — самые медленные с начала 2002 года, подсчитали в Reuters.
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Темпы роста производства в Китае упали до уровня 2002 года

DP.RU10:41

Рост промпроизводства в Китае замедлился до 5%

Саминвестор05:49

Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет

РБК07:42

Рост промпроизводства в Китае незначительно замедлился в мае

Росбалт08:52

Китайская промышленность в худшем состоянии за 17 лет

Вечерний курьер05:45

Рост промпроизводства и инвестиций в Китае замедлился на фоне торговой войны

Вести.Финанс04:58

Рост промпроизводства в Китае в мае замедлился до 5%

Финмаркет04:54
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС

Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины.
Обновлено в 09:07
Экономика

Глава «Восточного» признал критической ситуацию с капиталом банка

Исполняющий обязанности председателя правления банка «Восточный» Александр Нестеренко в письме совету директоров банка (есть у Forbes, в Baring Vostok подтвердили содержание письма) заявил, что уровень достаточности капитала банка оценивается как критически низкий.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Обновлено в 02:22
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение

Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Культура

В Воронеже вручили Платоновскую премию

Обновлено вчера в 16:13
Политика

Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией страны.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным

Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Музыка

Little Big выпустили новый клип «I’m OK»

Сюжет клипа разворачивается в баре. В песне группа описывает историю героев, который крайне любят выпивать после работы.
Обновлено в 05:36
Общество

«Земляничное» полнолуние смогут наблюдать жители России 17 и 18 июня

«Земляничное» полнолуние смогут наблюдать жители России в ночь на 17 июня и с 17 на 18 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено в 07:05
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 07:53
Интернет

В Москве произошел массовый сбой геолокации

В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Момент обрушения моста в Китае сняли на видео

На кадрах видно, что конструкция развалилась в тот момент, когда по мосту проезжали два автомобиля.
Обновлено в 08:14
Политика

ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола

Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Авто

АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Транспорт

В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен

Разрабатываемый ГОСТ по возможности увеличения скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс в России до 130 километров в час носит рекомендательный характер и пока вводиться не будет, сообщил РИА Новости представитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Обновлено в 07:34
Авто

В Петербурге открылся новый автосалон Suzuki

Обновлено в 08:44
Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика

Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.
Обновлено в 06:35
Общество

ФОМ: большинство россиян считают себя патриотами

73% россиян считают себя патриотами, говорится в данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) (.pdf).
Обновлено в 10:39
Спорт

РУСАДА установило факт запрещенного сотрудничества в легкой атлетике

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило факт запрещенного сотрудничества с пожизненно дисквалифицированным тренером в легкой атлетике с участием российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 10:19
Политика

Аксенов назвал намерение ЕС продлить санкции по Крыму комедией абсурда

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал комедией абсурда намерение стран ЕС продлить пакет крымских санкций, и заявил, что оценивать санкции с точки зрения нанесения вреда региону не стоит.
Обновлено в 09:38
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Обновлено в 00:24
Здоровье

Госдума внесла предложение по изменению критерия медпомощи

Принятое постановление Минздравом предусматривает создание в шаговой доступности (60 минут) медорганизаций в населенных пунктах с количеством населения свыше 20 тыс. чел.
Обновлено в 09:36
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Политика

США разрешили политический кризис в Молдавии

Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.
Обновлено в 10:59
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