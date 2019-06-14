Экономика

Рост производства в Китае упал до минимума за 17 летРБК 07:42

В мае рост производства в Китае составил 5%. Это на 0,4% ниже апрельского показателя и на 0,5% хуже ожиданий экспертов рынка. Зафиксированные в мае темпы роста — самые медленные с начала 2002 года, подсчитали в Reuters.
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Рост промпроизводства в Китае в мае замедлился до минимума 17 лет

Financial One05:25

Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет

РБК07:42

Рост промпроизводства в Китае замедлился до 5%

Саминвестор05:49

Китайская промышленность в худшем состоянии за 17 лет

Вечерний курьер05:45

Рост промпроизводства в Китае незначительно замедлился в мае

Росбалт08:52

Рост промпроизводства и инвестиций в Китае замедлился на фоне торговой войны

Вести.Финанс04:58

Рост промпроизводства в Китае в мае замедлился до 5%

Финмаркет04:54
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Многие предприятия уже работают с новой операционной системой, а во время ближайшей переписи населения все переписчики будут оснащены планшетами с ОС "Аврора", — сказал Осеевский.
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Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
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В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
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Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
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