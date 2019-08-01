Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные участников рынка, занимающих 80%-ную долю на нем. Рост замедлился: в I квартале рынок увеличился на 13%.

Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился

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