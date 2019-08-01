Экономика
Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлилсяВедомости 10:11
Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные участников рынка, занимающих 80%-ную долю на нем. Рост замедлился: в I квартале рынок увеличился на 13%.
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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Политика
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Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Космос
Россия готовится к запуску модуля «Наука» к МКС
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Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
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Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов
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