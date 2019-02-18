Экономика
ТАССРост потребительского кредитования в июле замедлился до 7,6%
В сообщении отмечается, что объем потребительских кредитов увеличился в июле 2019 года до 254 млрд рублей. В июле 2018 года показатель составил 236 млрд рублей. В тот же месяц 2017 года - 174 млрд рублей.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
Политика
Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Происшествия
В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
19-летняя студентка из Москвы впала в кому в результате несчастного случая.
РИА Новости 01:43
Авто
Honda показала обновлённый микровэн Freed
Японский автопроизводитель обновил свои микровэны Honda Freed и Freed+. Автомобили получили небольшие внешние и технические изменения.
Тарантас Ньюс 02:41
Общество
Петербург занял 51 место в списке самых чистых городов России
Петербург занял в списке 51-е место после таких городов-миллионников, как Москва (7,4), Краснодар (6,9) и Казань (6,8). Петербуржцы поставили городу за чистоту 6,4 балла из 10.
МР7.ру 02:53
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.
News.ru вчера в 21:15
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Политика
Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.
Московский Комсомолец 28 августа в 06:27
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Читайте также: Зелимхан Бакаев: «Спартак» готов к игре с «Брагой» и настроен только на победу Олег Кононов: Понимаю, как обыграть «Брагу», должны понимать и игроки «Спартака»
Спорт день за днем вчера в 12:05
Гаджеты
Представлен смартфон LG Q70
Новинка стала преемником смартфона LG Q60, который был представлен на Mobile World Congress в начале этого года.
iXBT.com 02:08
Политика
Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском.
Российская газета 01:53
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Политика
Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома
Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Шоу-бизнес
Певица Пелагея в мини-платье показала поклонникам стройную фигуру
Похудевшая Пелагея показала поклонникам свою стройную фигуру в мини-платье. Певица разметила снимок в Instagram.
OAnews вчера в 13:55
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Футбол
Палкин: «Просто не мог поверить, что выпал „Манчестер Сити“»
Пишут фанаты их клуба и наши: лишь бы не «Шахтер», лишь бы не «Манчестер Сити».
Soccer.ru 02:55
Хоккей
Свен Андригетто: «В „Авангарде“ сразу же выучил несколько плохих слов»
Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто рассказал о том, как нашел общий язык со своими новыми партнерами.
Матч ТВ 03:01
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".
Интерфакс-Спорт вчера в 12:57
Авто
Доля корейских машин в продажах на авторынке РФ превысила 24%
По данным аналитиков, в России за первые 7 месяцев этого года было продано 208 482 автомобиля корейских марок, что соответствует доли в 24,5%. На втором месте оказались отечественные легковушки, которые за отчетный период разошлись тиражом в 200 647 экземпляров, что соответствует доле в 23,5% от всего объема реализации.
SpeedMe 01:10
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Здоровье
24 мобильных медицинских комплекса получит Ростовская область
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 11:36
Гаджеты
Apple приглашает на мероприятие 10 сентября: ждём новые iPhone
Apple разослала сегодня приглашения для СМИ на своё ежегодное мероприятие, которое состоится во вторник, 10 сентября, в 10:00 утра по местному времени в Театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино (штат Калифорния).
3DNews вчера в 13:25
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Армия и оружие
В Йемене жертвами ударов ОАЭ стали 40 человек
Росбалт вчера в 09:56
Здоровье
Медики назвали самые нелепые ошибки своих пациентов
Медработники рассказали о самых распространенных и опасных заблуждениях пациентов на сайте Reddit.
Волга-Медиа вчера в 23:38
Политика
Глава Росгвардии обвинил организаторов незаконных акций в провокациях
«Существуют целые технологии по проведению провокаций, спланированных пиар-акций, в которых, в том числе, задействуются несовершеннолетние, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями», — сказал Золотов агентству.
Говорит Москва 02:27