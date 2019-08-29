Энергетика
REGNUMРост нефти сдерживает напряженность между США и Китаем
Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель. Впрочем, котировкам не удалось подтвердить пробой психологической отметки, и к концу дня фьючерсы растеряли большую часть набранных очков.
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с чего всё началось
Цены на нефть опускаются в четверг после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на данных министерства энергетики США о существенном снижении запасов нефти в стране. Сдерживающим фактором для рынка стало то, что добыча нефти в Штатах на прошлой неделе выросла до очередного рекорда.Интерфакс01:26
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Все собиравшиеся уволиться хирурги из Нижнего Тагила продолжат работу
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Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
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РИА Новости 09:21
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Директор «Тамбова» заявил, что переход Гогуа в ЦСКА объявят сегодня
МК-Спорт вчера в 09:02
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Сущенко этапировали из колонии в Москву
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Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
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За партбилет КПСС пенсионерка из Кемерова получила 160 тысяч рублей
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В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
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Время Пресс 08:16
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Здоровье
Главный диетолог Минздрава РФ назвал два закона недопущения ожирения
Проблему лишнего потребления калорий россиянами и ожирения можно решить, выполняя всего два правила здорового питания.
ФАН 01:32
Политика
Путин пообщается с врио губернатора Забайкальского края Осиповым
Невские Новости 06:13
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Политика
Две трети россиян не смогли назвать год начала Второй мировой войны
ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что две трети россиян не в курсе, когда началась Вторая мировая война.
Дни.ру 06:51
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд
На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.
REGNUM 10:07
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
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Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
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RT на русском 10:04
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия
Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Политика
Президент Украины выдвинул кандидата в министры обороны
Ранее Зеленский предложил на пост премьер-министра Украины заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука, кандидатуру Арсена Авакова — на пост главы МВД, Руслана Рябошапку на пост генпрокурора, а Ивана Баканова — на пост главы СБУ.
Росбалт 08:19