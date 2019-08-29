Цены на нефть опускаются в четверг после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на данных министерства энергетики США о существенном снижении запасов нефти в стране. Сдерживающим фактором для рынка стало то, что добыча нефти в Штатах на прошлой неделе выросла до очередного рекорда.

с чего всё началось

Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель. Впрочем, котировкам не удалось подтвердить пробой психологической отметки, и к концу дня фьючерсы растеряли большую часть набранных очков.

Рост нефти сдерживает напряженность между США и Китаем

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