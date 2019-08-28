Энергетика
REGNUMРост нефти сдерживает напряженность между США и Китаем
Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель. Впрочем, котировкам не удалось подтвердить пробой психологической отметки, и к концу дня фьючерсы растеряли большую часть набранных очков.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
RT на русском 03:28
Наука
Климатологи назвали причины масштабных наводнений в Европе
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Футбол
Гендиректор «Зенита» назвал трансфер Миранчуков «вопросом будущего»
«Зенит» закрыл тему с переходом братьев Антона и Алексея Миранчуков из «Локомотива» в это трансферное окно.
Невские Новости вчера в 13:34
Здоровье
Озвучены 5 причин почаще пользоваться жевательной резинкой
Специалисты поведали о 5 причинах, почему жевательной резинкой стоит пользоваться чаще, об этом рассказывает «МедикФорум».
Аткарский уездЪ 03:29
Политика
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Экономика
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Музыка
Полунин станцевал в новом клипе Фадеева
Полунин станцевал в новом клипе Фадеева Продюсер представил на суд поклонников пронзительный ролик на знаковую для него композицию "Стану ли я счастливей".
Экспресс газета 03:35
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
РИА Новости 03:23
Экономика
«Аптечная сеть 36,6» за полугодие сократила убыток в 1,5 раза
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток сократился в 1,5 раза (5,513 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года).
Финмаркет 03:07
Происшествия
Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла
В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля Бодрума.
Журналистская правда вчера в 11:15
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
ТК Новый век 03:50
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки).
Банки.ру 27 августа в 03:44
Политика
Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России, введенные из-за "дела Скрипалей".
Аргументы недели 00:12
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Экономика
Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Политика
Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров в Нур-Султане, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:04
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука вчера в 08:07
Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Энергетика
Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Интерфакс - Россия 02:49
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Россия получила от Индии аванс за С-400
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце прокомментировала беременность
Агата Муцениеце прокомментировала беременность Поклонники заподозрили Агату Муцениеце в беременности.
Экспресс газета 02:09