Финансы

Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленноРосбалт 12 апреля в 05:15

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам сегодняшних торгов показали разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной статистики по внешней торговле Китая. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,85% и закрылся на отметке 6251,3 пункта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Торги на фондовых рынках АТР завершились без единой динамики

Росбалт04:59

Окончание недели оказалось достаточно спокойным, что вполне оправдано на фоне весьма скудного новостного фона. Обзор рынка акций 12.04.2019

Глас Народа12 апреля в 13:50

Азиатские рынки акций торгуются в плюсе

Финмаркет02:21

Индексы Азии выросли за исключением фондовых рынков Китая и Гонконга

Finam.Ru04:15

Рост котировок акций отмечен на фондовых биржах Китая

ТАССвчера в 23:17

Биржи АТР закрылись без единой динамики в ожидании статистики из КНР

ПРАЙМ04:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Авто

Genesis анонсировал премьеру нового автомобиля в Нью-Йорке

Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Французские сухопутные войска поддержат Джона Сноу в последней битве

К записи приложили видеоролик, в котором несколько человек изучают военную карту.
Обновлено в 06:03
Политика

Лукашенко назвал «никуда не годным» решение конфликта в Донбассе

В середине января Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе и назвал его «недоразумением».
Обновлено в 06:05
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение

Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае

Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.
Обновлено в 05:01
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Журналиста Бабченко пожизненно забанили в Facebook

Американская социальная сеть Facebook навсегда заблокировала аккаунт журналиста Аркадия Бабченко.
Обновлено в 04:39
Наука

Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»

Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Спорт

Сотникова: мой папа работал в трех местах, чтобы я продолжала кататься

Обновлено в 05:56
Футбол

Алексис и Матич полетят с «МЮ» на матч с «Барселоной»

Стал известен состав «Манчестер Юнайтед» из 22 человек, который отправится на ответный матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов (0:1 – первая игра).
Обновлено в 05:24
Музыка

Названа самая любимая у россиян песня Аллы Пугачевой

Аналитики из исследовательской платформы Mail провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какая песня Аллы Пугачевой является для них любимой.
Обновлено в 02:59
Происшествия

СК возобновил расследование дела экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда

Речь идет о деле, которое было заведено еще в 2015 году: тогда экс-директора госструктуры обвинили в хищении и растрате более 220 млн рублей, принадлежащих гоcкорпорации, под видом оказания ей неких консультационных услуг.
Обновлено в 05:21
Политика

Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки

Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР).
Обновлено в 05:56
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Общество

Российские священники получают зарплату до миллиона рублей

Примерный реестр выглядит так: в областном центре рядовой священник может получать от 20 до 200 тысяч рублей; если священник начинающий, то его месячный доход будет около 35 тысяч рублей.
Обновлено в 02:36
Транспорт

Строители трассы «Таврида» пустили транспорт в объезд найденной пещеры

Строители трассы "Таврида" построили в Белогорском районе Крыма временную дорогу для объезда участка, где была обнаружена карстовая пещера, сообщил журналистам пресс-секретарь республиканского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Происшествия

На российском аэродроме нашли мертвым солдата-срочника

Тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Астраханской области засняли на видео избиение школьницы

Обновлено в 03:44
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Обновлено в 06:35
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной

Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
Политика

Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»

Обновлено в 04:07
Общество

Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих

Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Авто

Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное