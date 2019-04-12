Финансы
Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленноРосбалт 12 апреля в 05:15
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам сегодняшних торгов показали разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной статистики по внешней торговле Китая. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,85% и закрылся на отметке 6251,3 пункта.
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Обновлено вчера в 23:51
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Музыка
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Обновлено в 02:42
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Транспорт
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Происшествия
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Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
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Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
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Общество
Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих
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Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии
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Обновлено в 03:52