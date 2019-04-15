Финансы
Рост котировок акций отмечен на фондовых биржах КитаяТАСС вчера в 23:17
Новая неделя на фондовом рынке Китая началась с подъема котировок на фоне данных о росте объема банковского кредитования в КНР и оптимизма по поводу продвижения торговых переговоров с США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае
Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
Политика
МИД РФ рассчитывает на преодоление кризиса в Совете Европы в этом году
Россия надеется, что кризис в Совете Европы удастся преодолеть уже в этом году, так как у Москвы нет желания выходить из организации, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Обновлено в 04:09
Общество
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
Обновлено в 04:46
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Кино
Начался показ финального сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO 14 апреля начал показ заключительного сезона сериала «Игра престолов». Его выхода ждали миллионы поклонников.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева помогла семье Началовой в организации похорон
Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева в своем Instagram сообщила, что Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 70 лет, помогла семье умершей певицы с организацией похорон.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.
Обновлено в 04:19
Футбол
Федьков удивлён, что Попов и Ерёменко оказались не нужны «Спартаку»
Бывший форвард "Терека" (ныне - "Ахмат") и "Ростсельмаша" Андрей Федьков выразил недоумение в связи с тем, что "Спартак" отказался от услуг Ивелина Попова и Романа Ерёменко, которые перешли в "Ростов" .
Обновлено в 04:59
Экономика
Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%
Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Спорт
Дмитрий Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии
Помимо приза лучшему нападающему Мусэрский, ставший самым результативным игроком завершившегося чемпионата, вошел в топ-6 игроков турнира по итогам сезона.
Обновлено в 04:14
Футбол
Леганес – Реал Мадрид. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на гостей
Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Реала – 99% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 1% ставок, а на победу Леганеса принято 0% ставок.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
Миллион пассажиров подвезут из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту
Организаторы прогнозируют, что пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Лаппеенрантой должен составить 1 млн человек.
Обновлено в 03:24
Авто
Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер
Публичный дебют нового концепт-кара Volkswagen ID Roomzz пройдет 18 апреля в Шанхае.
Обновлено в 01:53
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии
Предварительная версия гибели солдата - самоубийство.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Квартиру раввина ограбили в центре Петербурга
В Петербурге неизвестные ограбили квартиру раввина, сообщает Neva.Today. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе.
Обновлено в 04:46
Политика
Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ
Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Космос
Астронавтам отвели 15 минут на спасение в случае аварии на МКС
Обновлено в 01:23
Футбол
Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько его мотивирует гонка за титул с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
Обновлено в 04:55
Гаджеты
Линейка процессоров Intel Xeon Gold U включает 24-ядерную модель за 2000 долларов
Пару недель назад Intel обновила все существующие линейки серверных процессоров Xeon и представила одну новую с 56-ядерной моделью во главе.
Обновлено в 03:58
Технологии
Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение
Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Тульской области перевернулся автобус с детьми
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119
В Екатеринбурге после сообщения о минировании эвакуировали средней школы № 119 в Пугачевском переулке, 5а (Железнодорожный район).
Обновлено в 04:06
Экономика
«Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск
Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком
Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 20:00