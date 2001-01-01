Рост котировок акций отмечен на фондовых биржах КитаяТАСС вчера в 23:17

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Происшествия Начались допросы в связи с пожаром в Нотр-Даме Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации по поводу пожара в парижском Нотр-Дам-де-Пари объявил о начале сбора средств на восстановление собора.

Происшествия Россельхознадзор обнаружил геном вируса АЧС в сосисках из Китая Специалисты ведомства изъяли продукцию, несоответствующую нормам и требованиям безопасности Эксперты Россельхознадзора обнаружили геном возбудителя африканской чумы свиней в сосисках из КНР, поставляемых в Забайкалье, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.

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