Банки страны нарастили объем новых кредитов до максимума за 3 месяца, в целях поддержки замедляющейся экономики, пострадавшей от торговой войны с США. Напомним также, что экономика Китая по итогам I квартала 2019 года выросла на 6,4% в годовом исчислении, как и тремя месяцами ранее.

Рост китайской экономики замедлился до минимума за 27 лет

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