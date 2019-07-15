Экономика
Рост китайской экономики замедлился до минимума за 27 летРосбалт вчера в 03:27
Банки страны нарастили объем новых кредитов до максимума за 3 месяца, в целях поддержки замедляющейся экономики, пострадавшей от торговой войны с США. Напомним также, что экономика Китая по итогам I квартала 2019 года выросла на 6,4% в годовом исчислении, как и тремя месяцами ранее.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:12, Вашингтон
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В Госдуме исключили военную угрозу со стороны России для Европы
Никакой военной угрозы со стороны России для Европы не исходит, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Обновлено в 04:42
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 05:08
Авто
Продажи Skoda в России выросли на 10%
Как сообщает «Автостат», в первом полугодии этого года в России было продано 39 тыс. 828 новых машин Skoda, что на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Политика
В администрации Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией
В ближайшее время Украина и Россия обменяют «определенное количество» удерживаемых пленных.
Обновлено в 07:06
Интернет
Фильтр для «состаривания» вернул приложение FaceApp в топ App Store
Приложение FaceApp вернулось на первые места в магазинах App Store и Google Play в России, США и других странах.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Собчак выложила своё фото в старости
Экс-кандидат в президенты и бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Собчак приняла участие во флешмобе звёзд по состариванию и выложила своё фото в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:46
Космос
Фото дня: в «сердце» космической спирали
На сайте космического телескопа «Хаббл» (Hubble Space Telescope) в рубрике «изображение недели» опубликован великолепный снимок объекта с обозначением NGC 2985.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию с выборами в Москве — Песков
Администрация президента РФ следит за ситуаций с выборами в Мосгордуму, но вмешиваться не намерена, об этом 16 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:33
Политика
На Украине вступил в силу закон об украинском языке
Закон о государственном языке на Украине во вторник вступил в силу.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Политика
Росгвардейцы не обязаны представляться и могут потребовать телефон
Поводом для журналистского запроса стал инцидент с участием бывшего сотрудника агентства, у которого росгвардеец потребовал телефон, а вот представляться он отказался.
Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала
Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Общество
НАФИ: около 10 миллионов россиян арендуют жилье
Около 10 миллионов россиян арендуют жилье, и почти половина из них (49%) планируют продолжать жить в арендованном жилье как минимум в течение ближайших двух лет, сообщило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
Обновлено в 06:03
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалева, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
В CNN назвали Ассанжа руководителем «вмешательства» в выборы США
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы президента США в 2016 году, утверждает телеканал CNN со ссылкой на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global, которая следила за Ассанжем.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Шойгу заявил о сокращении числа уклонистов почти в четыре раза
Количество уклоняющихся от службы в вооруженных силах в России за пять лет сократилось почти в четыре раза, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.
Обновлено в 06:02
Энергетика
Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»
Обновлено в 05:12
Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Обновлено в 06:37
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 с Exynos 9825 протестировали в Geekbench
Для сравнения Samsung Galaxy S10+ на чипе Exynos 9820 в Geekbench набирает в однопоточном 4357 баллов и 10045 баллов в многопоточном.
Обновлено в 06:25
Космос
Во льдах Антарктиды обнаружена секретная база инопланетян
Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев обнаружил в Антарктиде секретную базу инопланетян.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
В Сирии уничтожены 6 танков Т-90
С момента начала военного конфликта в этой стране, в боях было потеряно 2393 единицы бронетехники, включая шесть новейших танков российского производства Т-90.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский хочет провести Олимпиаду на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла
Обновлено в 01:23