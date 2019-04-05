Экономика
Рост индекса Dow Jones объяснили успехом сделки с КитаемREGNUM 03 апреля в 21:11
Рост американских индексов Dow Jones и NASDAQ на торгах 3 апреля связан с успешными торговыми переговорами США и Китая, пишет Financial Times.
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Индексы Dow и S&P в плюсе при поддержке Facebook и Boeing; в фокусе - торговые переговоры
Financial Oneвчера в 11:08
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Политика
Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы
В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика
Порошенко назвал неуважением к Тимошенко приглашение вести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал обращение его соперника в президентской гонке Владимира Зеленского к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко с предложением вести дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Единоборства
Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC
Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян встретится с Джимми Риверой.
Обновлено в 01:36
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Гаджеты
Стали известны российские цены на смартфоны Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi представила в России новые смартфоны Mi 9 и Redmi 7.Xiaomi Mi 9 будет доступен в синем и черном цветах.
Обновлено в 04:42
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море
Обновлено вчера в 23:39
Театры
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о крабовых аукционах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:58
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера
Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Энергетика
Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара
Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Здоровье
Названа доля обращающихся к экстрасенсам россиян
В 2018 году более 2% жителей России, нуждавшихся в медицинской помощи, предпочли врачам целителей, знахарей, гомеопатов и экстрасенсов.
Обновлено в 04:23
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы
Обновлено в 04:08
Футбол
В МИД прокомментировали инцидент с флагом Косово на матче в Грозном
В МИД РФ рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашенной республики Косово на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном как техническую ошибку.
Обновлено в 03:53
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Хоккей
Игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29