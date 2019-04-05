Экономика

Dow Jones и S&P 500 выросли, Nasdaq потерял 0,05%Финмаркет 01:32

Индекс Dow Jones Industrial Average 4 апреля увеличился на 166,5 пункта (0,64%) и составил 26384,63 пункта.
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Уолл-стрит: Индекс S&P вырос до максимума за полгода

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Почему американские акции ушли вверх и чего ждать от индекса Dow Jones

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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
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Технологии

В российских онлайн-банках нашли опасные уязвимости

Свыше половины сервисов может быть взломано для хищения денег у пользователей Специалисты Positive Technologies оценили уровень безопасности сервисов российских онлайн-банков и выяснили, что 61% из них имеет низкий и крайне низкий уровень защищенности, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 05:32
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Футбол

В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном

В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
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Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
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Госдума рассмотрит законопроект о крабовых аукционах

На заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам одобрили законопроект.
Обновлено 03 апреля в 17:22
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео со съемок последнего видеоклипа Юлии Началовой

Анна Исаева, пиар-директор скончавшейся 16 марта российской певицы и актрисы Юлии Началовой, опубликовала в своем Instagram видео с рабочими моментами съемок клипа "Я выбираю".
Обновлено в 05:59
Экономика

«Магнит» подтвердил заинтересованность в покупке 100% «Ленты»

Ретейлер "Магнит" заинтересован в покупке 100% "Ленты", подтверждает свое предложение о приобретении торговой сети.
Обновлено в 03:58
Политика

Путину представили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с докладом Росстата о том, что треть российских семей не могут позволить себе новую пару сезонной обуви, президент России Владимир Путин введен в курс дела.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
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Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford

Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Гаджеты

Стали известны российские цены на смартфоны Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

Компания Xiaomi представила в России новые смартфоны Mi 9 и Redmi 7.Xiaomi Mi 9 будет доступен в синем и черном цветах.
Обновлено в 04:42
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
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Мик Джаггер перенес операцию на сердце

Обновлено в 04:40
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Экономика

ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года

По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Транспорт

Австрийцы предложили построить в Шереметьево канатную дорогу за ₽10 млрд

Рельсы с канатами Австрийская компания Doppelmayr направила на рассмотрение в Шереметьево проект строительства наземной рельсовой дороги, соединяющей северный и южный терминальные комплексы аэропорта, сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Ливийская национальная армия заняла часть Триполи, сообщил источник

Обновлено в 04:18
Общество

В Крыму отменили введение курортного сбора в 2019 году

Курортный сбор должен быть введен в Крыму с 1 мая 2019 года — именно на такую дату крымские власти попросили перенести начало эксперимента в 2018 году.
Обновлено в 05:38
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Авто

VW Passat стал самым продаваемым автомобилем среднего класса в мире

Volkswagen Passat стал самым продаваемым автомобилем среднего класса в мире.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с Кокориным

Обновлено в 06:03
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

В поликлинику Екатеринбурга подкинули младенца

Через некоторое время женщина положила младенца на сиденья для посетителей и со старшим ребенком покинула поликлинику.
Обновлено в 03:12
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