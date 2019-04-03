Экономика
Рост индекса Dow Jones объяснили успехом сделки с КитаемREGNUM 21:11
Рост американских индексов Dow Jones и NASDAQ на торгах 3 апреля связан с успешными торговыми переговорами США и Китая, пишет Financial Times.
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Гаджеты
Пользователи iPad Pro жалуются на замирание изображения на экране
Владельцы iPad Pro 2016, 2017 и 2018 годов жалуются на проблемы с «фризами» экранов и другими сбоями.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями
Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено в 10:11
Финансы
Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит
В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено в 20:45
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Политика
Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко
Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования.
Обновлено в 05:57
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ
Специалисты UpGuard пояснили, что не располагают данными о том, долго они хранились в приложении, так как база была закрыта 3 апреля после того, как Bloomberg сообщил об утечке в Facebook, а соцсеть предупредила Amazon.
Обновлено в 22:05
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева
Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
За аварию «Адмирала Эссена» расплатились месячным довольствием
Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.
Обновлено в 18:16
Политика
Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа
Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено в 21:34
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Политика
На Украине декоммунизировали черный хлеб
Обновлено в 13:57
Футбол
Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
Обновлено в 16:26
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено в 21:49
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны
Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
Обновлено в 19:10
Футбол
Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»
В общей группе без ограничений занимался полузащитник Михаил Игнатов, который полностью восстановился после проблем с мышцами бедра, сообщил официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями
На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой
Чемпионат по вольной борьбе в одной из спортивных школ Чечни завершился массовой дракой. Видео появилось в Instagram-аккаунте chechnya_life.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Общество
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Политика
Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе
Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии
21 марта сообщалось, что у авиакомпании был тренажер для отработки полетов на самолете Boeing 737 Max 8, однако пилот лайнера, потерпевшего крушение, никогда не тренировался на нем.
Обновлено в 21:19
Происшествия
Карлоса Гона повторно арестовали в Японии
Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
Обновлено в 21:08
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Авто
Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин
Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено в 01:57
Политика
Британский парламент обязал правительство просить отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза (ЕС) без соглашения.
Обновлено в 20:39