Экономика
Рост индекса Dow Jones объяснили успехом сделки с КитаемREGNUM вчера в 21:11
Рост американских индексов Dow Jones и NASDAQ на торгах 3 апреля связан с успешными торговыми переговорами США и Китая, пишет Financial Times.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
Обновлено в 07:45
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Спорт
Российская тяжелоатлетка Ломова временно отстранена из-за допинга
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить серебряного призера чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг россиянку Надежду Ломову, передает ТАСС.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев
Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Кино
Актера Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 09:55
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
Обновлено в 12:37
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье
Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Только для Кейт: Меган Маркл запретили носить украшения леди Ди
Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить украшения принцессы Дианы.
Обновлено в 08:39
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Политика
В Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо
В Венесуэле начался уголовный процесс против лидера оппозиции, провозгласившего себя президентом, Хуана Гуайдо.
Обновлено в 02:22
Происшествия
ФСБ подтвердила задержание мэра Евпатории
В пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю подтвердили задержание мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Общество
В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем
Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Кино
Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днём рождения
Обновлено в 02:53
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Общество
Московская школа отсудила у поставщика еды 1,5 млн рублей
Школа номер 760 выиграла иск к компании «Московский школьник» на 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.
Обновлено в 14:07