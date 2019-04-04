Экономика

Рост индекса Dow Jones объяснили успехом сделки с КитаемREGNUM вчера в 21:11

Рост американских индексов Dow Jones и NASDAQ на торгах 3 апреля связан с успешными торговыми переговорами США и Китая, пишет Financial Times.
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Фондовая Америка начала торги в зеленой зоне

Финмаркет09:53

Индексы Уолл-стрит растут в ожидании новостей по торговым переговорам США и Китая

ПРАЙМ10:22

Индексы Dow и S&P в плюсе при поддержке Facebook и Boeing; в фокусе - торговые переговоры

Financial One11:08

Фондовый рынок США открылся на положительной территории

Росбалт10:41

Уолл-стрит «в сомнениях»: Nasdaq падает, Dow Jones растет

REGNUM14:15

Почему американские акции ушли вверх и чего ждать от индекса Dow Jones

РБКвчера в 09:05
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Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

Обновлено в 07:45
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Спорт

Российская тяжелоатлетка Ломова временно отстранена из-за допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить серебряного призера чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг россиянку Надежду Ломову, передает ТАСС.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев

Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Кино

Актера Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 09:55
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:37
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Политика

Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

Обновлено в 11:39
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне

Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Кино

Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье

Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни

Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Театры

Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

Обновлено в 12:13
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Шоу-бизнес

Только для Кейт: Меган Маркл запретили носить украшения леди Ди

Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить украшения принцессы Дианы.
Обновлено в 08:39
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Политика

В Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо

В Венесуэле начался уголовный процесс против лидера оппозиции, провозгласившего себя президентом, Хуана Гуайдо.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 14:22
Происшествия

ФСБ подтвердила задержание мэра Евпатории

В пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю подтвердили задержание мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Общество

В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем

Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане

Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Кино

Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днём рождения

Обновлено в 02:53
Общество

Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов

Обновлено в 11:36
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Общество

Московская школа отсудила у поставщика еды 1,5 млн рублей

Школа номер 760 выиграла иск к компании «Московский школьник» на 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.
Обновлено в 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
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