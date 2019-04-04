Экономика

Рост индекса Dow Jones объяснили успехом сделки с КитаемREGNUM вчера в 21:11

Рост американских индексов Dow Jones и NASDAQ на торгах 3 апреля связан с успешными торговыми переговорами США и Китая, пишет Financial Times.
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Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

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Биржи США закрылись в плюсе на ожидании новостей по торговым переговорам с Китаем

ПРАЙМвчера в 16:33

В центре внимания будут данные по рынку труда в США

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Почему американские акции ушли вверх и чего ждать от индекса Dow Jones

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Американские индексы начали день на позитиве

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S&P500 направляется к 2900 пунктам

SIA.ruвчера в 09:16

Рост индекса Dow Jones объяснили успехом сделки с Китаем

REGNUMвчера в 21:11
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Армия и оружие

Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В

Обновлено в 05:26
Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров

Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала

Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:35
Наука

Ученые рассказали о влиянии кофе на появление рака легких

Исследователи обнаружили, у некурящих людей, которые пили две или более чашки кофе в день, риск развития рака легких был на 41% выше, чем у тех, кто не пил кофе.
Обновлено в 01:03
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Обновлено в 04:40
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Космос

Госкомиссия подтвердила готовность к запуску ракеты «Союз-2.1а»

Члены госкомиссии подтвердили готовность к старту ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине

Выводы предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам президента Украины политически окрашены.
Обновлено в 03:23
Экономика

Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей

Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку многодетных семей.
Обновлено 02 апреля в 06:35
Происшествия

Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой

Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
Музыка

Книга рэпера впервые стала бестселлером The New York Times

Американский музыкант Logic стал первым рэпером, чья книга заняла первое место в списке бестселлеров Paperback Trade Fiction Best Sellers, ежегодно составляемом изданием The New York Times.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Обыски в минздраве Якутии: расследуется деятельность ООО «Мед-Фуд»

В министерстве здравоохранения Якутии представители правоохранительных органов изымали документы и цифровые носители министерства, которые могут иметь значение для уголовного дела, касающегося деятельности ООО «Мед-Фуд».
Обновлено в 05:03
Здоровье

В День здоровья жители Марий Эл смогут заниматься спортом со скидкой

Во всем мире 7 апреля отмечается День Здоровья. В Марий Эл в честь события самые популярные спортивные арены региона объявили скидку в 50%.
Обновлено в 03:33
Футбол

Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил травму во время домашнего матча 33-го тура Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (2:0). 22-летний футболист был вынужден покинуть после уже на 18-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями

На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Авто

Lada Vesta пробила рекорд продаж за месяц

Было продано 12 850 машин этого семейства, что является абсолютным рекордом продаж за месяц с момента вывода модели на рынок.
Обновлено в 02:50
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ

Кроме того, документ предусматривает такую же меру и для активов «высокопоставленных политиков и олигархов» и запрет для них на въезд в США.
Обновлено вчера в 10:15
Политика

Семья челябинского врио губернатора не имеет своего бизнеса

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не имеет своего бизнеса.
Обновлено в 04:27
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть

Обновлено в 01:54
Политика

Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Врач скорой помощи в Благовещенске ногой проверил, жив ли пациент

Обновлено в 02:14
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