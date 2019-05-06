Экономика
Рост экономики может взять паузуКоммерсантъ вчера в 18:07
Мониторинг ВВП Оценки результатов экономики РФ в первом квартале демонстрируют не только слабость ее динамики, но и усиление структурных ограничений ее роста.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 12:10, Ашберн
Происшествия
«С огоньком сели!» - появилось видео реакции диспетчеров Шереметьева на крушение SSJ100
Обновлено в 05:38
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
По словам Игоря Бушманова, который представляет интересы Павла Мамаева, прокурор и следствие не имеют оснований для того, чтобы обвиняемые получили реальный срок лишения свободы.
Обновлено в 11:48
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено вчера в 17:54
Технологии
Интернет-холдинг «Е-генератор» утвердил стратегию и руководство СМИ2
Руководителем новостного агрегатора «СМИ2» назначен Юрий Белоусов — основатель СМИ2 и глава холдинга «Е-генератор», в состав которого входят, помимо СМИ2, социальная сеть МирТесен и платформа influencer-маркетинга LabelUp.
Обновлено в 11:18
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
Нигматуллин: «Краснодар» выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в ЛЧ
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы «Краснодара» и ЦСКА в борьбе за третье место, дающее право принять участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Собчак назвала виновных в трагедии в аэропорту Шереметьево
В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" скандально известная телеведущая Ксения Собчак гневно высказалась в адрес коррумпированных чиновников, которых Собчак и обвинила в этой трагедии, передает LigaNews.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Футбол
Сборная России примет футболистов Казахстана в Калининграде
Сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата Европы с командой Казахстана в Калининграде.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Названы виновные в авиакатастрофе в Шереметьево
Обнародованы первые результаты расследования трагической авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.
Обновлено в 09:42
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Политика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Политика
Помпео заявил, что США беспокоят действия Китая в Арктике
Обновлено в 09:59
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
В ходе краш-теста кроссовер Lada Xray Cross набрал 13,7 балла из 16 возможных и получил четыре звезды ARCAP.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич
Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
Энергетика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Гаджеты
ZTE Blade A7: недорогой смартфон с 6 дисплеем и процессором Helio P60
Компания ZTE анонсировала бюджетный смартфон Blade A7, построенный на аппаратной платформе MediaTek: приобрести устройство можно будет по ориентировочной цене от 90 долларов США.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Отчисленный студент МГУ исписал стены вуза оскорблениями декана
Студент второго курса философского факультета МГУ исписал стены аудиторий и коридоров оскорблениями в адрес декана факультета, член-корреспондента РАН Владимира Миронова.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Трех краснодарцев задержали за кражу надгробий с кладбища
Сотрудники краснодарской полиции задержали троих молодых людей по подозрению в совершении серии краж бронзовых надгробий с местного кладбища, сумма ущерба превысила 1 млн рублей.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100
Жительница Мурманской области Ксения Новикова, которая полгода назад лишилась племянницы в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, потеряла дочь и мужа в авиакатастрофе с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:55
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам сгоревшего SSJ
Инцидент произошёл вечером 5 мая. Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», после посадки в аэропорту Шереметьево загорелся.
Обновлено в 11:12
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100
Авиакомпания «Ямал», эксплуатирующая на внутренних рейсах 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, передумала покупать еще 10 лайнеров этого типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Василия Крюка.
Обновлено в 09:57