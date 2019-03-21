Экономика
Рост экономики РФ превысил ожидания МинэкономразвитияФАН 12:25
По данным Минэкономразвития, прирост промышленного производства в феврале 2019 года составил 4,1% по сравнению с 1,1% в январе. «В целом февральские данные позволяют говорить о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий Минэкономразвития», — сказано в докладе.
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