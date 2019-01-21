Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 28 летКоммерсантъ 20 января в 23:28
Темпы экономического роста Китая в 2018 году составили 6,6%, сообщается на сайте Государственного статистического управления КНР. Это самый низкий показатель за последние 28 лет. ВВП страны достиг 90,03 трлн юаней ($13,28 трлн).
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Из опубликованных в понедельник данных Государственного статистического управления (ГСУ) Китая следует, что экономика страны росла в 2018 году самыми медленными темпами за почти три десятилетия — ее рост составил всего 6,6% по сравнению с предыдущим годом.Коммерсантъвчера в 04:46
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Эксперты предсказали замедление роста ВВП Китая до 30-летнего минимума
Говорит Москва20 января в 06:26
Автоматически обработано 7199 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
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