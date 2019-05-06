Экономика

Рост экономики Индонезии в 1-м квартале замедлился до 5,1%Финмаркет 05:11

Темпы роста экономики Индонезии в первом квартале 2019 года замедлились на фоне снижения объемов экспорта. Объем ВВП в январе-марте вырос на 5,07% в годовом выражении после подъема на 5,18% в четвертом квартале, свидетельствуют данные статистического управления Индонезии.
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Рост ВВП Индонезии чуть замедлился в I квартале

Росбалт05:27

Рост экономики Индонезии в 1-м квартале замедлился до 5,1%

Финмаркет05:11

Рост экономики Украины замедлился в I кв -- МЭРТ

Financial One06:03
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В Кисловодске в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

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В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

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Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

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Футбол

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Испанский наставник "горожан" Пеп Гвардиола заявил, что возможная виктория в чемпионате Англии станет для него очень приятной ввиду серьёзной битвы с "красными" за вожделенный трофей, а также назвал АПЛ самой сложной лигой в мире.
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В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:50
Происшествия

Автомобиль с туристами упал в реку на Украине

Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
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Политика

В Кремле ответили на вопрос о запрете полетов SSJ-100

В московском аэропорту Шереметьево в воскресенье вечером потерпел жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот».
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Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Происшествия

Шереметьево разыскивает людей, которые на видео цинично комментировали трагедию с SSJ-100

Обновлено в 06:57
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы

Обновлено в 06:01
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу

«В полном объёме возобновили работу», — сообщил представитель магазина, отказавшись комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к работе магазина в данный момент.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Тушение горящего самолета в Шереметьеве сняли на видео

Пассажирский самолет загорелся после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево. Его тушение сняли на видео очевидцы.
Обновлено вчера в 12:09
Политика

Страницы о депортации крымских татар изымут из учебников

В феврале сообщалось, что Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять учебник по истории полуострова для десятых классов.
Обновлено в 07:26
Политика

Китай отказался обсуждать ядерное разоружение

Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США.
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Армия и оружие

Reuters: Хафтар отдал приказ уничтожать отступающие войска противника

Обновлено в 03:13
Происшествия

В Забайкалье проверят информацию о драке с участием полицейских

Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки распространенной местными СМИ информации о драке с "якобы участием сотрудников полиции".
Обновлено вчера в 22:07
Футбол

Адвокат Мамаева о состоянии сына игрока: «Мальчик стал заикаться»

Обновлено в 07:14
Происшествия

В Железноводске ввели ЧС из-за пожара в жилом доме

В городе Железноводске Ставропольского края ввели режим ЧС из-за пожара в многоэтажном доме в результате взрыва бытового газа.
Обновлено в 00:21
Космос

Рука-манипулятор МКС захватила Cargo Dragon для стыковки

Рука-манипулятор Международной космической станции сумела захватить грузовой корабль Cargo Dragon США; ожидается стыковка.
Обновлено в 07:27
Теннис

Медведев идет шестым в чемпионской гонке ATP

Чемпионская гонка ATP от 6 мая: 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405 очков 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1800 5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 1735 6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1555 7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190 8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 1080 9 (9). Джон Изнер (США) — 1060 10 (10).
Обновлено в 07:06
Общество

В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой

Последний раз заметный сбой во «ВКонтакте» произошел в апреле 2018 года.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
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Технологии

Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
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