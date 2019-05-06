Экономика
Рост экономики Индонезии в 1-м квартале замедлился до 5,1%Финмаркет 05:11
Темпы роста экономики Индонезии в первом квартале 2019 года замедлились на фоне снижения объемов экспорта. Объем ВВП в январе-марте вырос на 5,07% в годовом выражении после подъема на 5,18% в четвертом квартале, свидетельствуют данные статистического управления Индонезии.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Футбол
Гвардиола назвал самую сложную лигу в мире
Испанский наставник "горожан" Пеп Гвардиола заявил, что возможная виктория в чемпионате Англии станет для него очень приятной ввиду серьёзной битвы с "красными" за вожделенный трофей, а также назвал АПЛ самой сложной лигой в мире.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Происшествия
Автомобиль с туристами упал в реку на Украине
Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 07:21
Политика
В Кремле ответили на вопрос о запрете полетов SSJ-100
В московском аэропорту Шереметьево в воскресенье вечером потерпел жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 05:56
Происшествия
Шереметьево разыскивает людей, которые на видео цинично комментировали трагедию с SSJ-100
Обновлено в 06:57
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины
Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы
Обновлено в 06:01
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу
«В полном объёме возобновили работу», — сообщил представитель магазина, отказавшись комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к работе магазина в данный момент.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Тушение горящего самолета в Шереметьеве сняли на видео
Пассажирский самолет загорелся после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево. Его тушение сняли на видео очевидцы.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Страницы о депортации крымских татар изымут из учебников
В феврале сообщалось, что Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять учебник по истории полуострова для десятых классов.
Обновлено в 07:26
Политика
Китай отказался обсуждать ядерное разоружение
Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Reuters: Хафтар отдал приказ уничтожать отступающие войска противника
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Забайкалье проверят информацию о драке с участием полицейских
Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки распространенной местными СМИ информации о драке с "якобы участием сотрудников полиции".
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Железноводске ввели ЧС из-за пожара в жилом доме
В городе Железноводске Ставропольского края ввели режим ЧС из-за пожара в многоэтажном доме в результате взрыва бытового газа.
Обновлено в 00:21
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила Cargo Dragon для стыковки
Рука-манипулятор Международной космической станции сумела захватить грузовой корабль Cargo Dragon США; ожидается стыковка.
Обновлено в 07:27
Теннис
Медведев идет шестым в чемпионской гонке ATP
Чемпионская гонка ATP от 6 мая: 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405 очков 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1800 5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 1735 6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1555 7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190 8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 1080 9 (9). Джон Изнер (США) — 1060 10 (10).
Обновлено в 07:06
Общество
В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой
Последний раз заметный сбой во «ВКонтакте» произошел в апреле 2018 года.
Обновлено в 06:49
Политика
В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов
В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14