Экономика

Рост экономики может взять паузуКоммерсантъ вчера в 18:07

Мониторинг ВВП Оценки результатов экономики РФ в первом квартале демонстрируют не только слабость ее динамики, но и усиление структурных ограничений ее роста.
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Рост ВВП Индонезии чуть замедлился в I квартале

Росбалт05:27

Рост экономики Индонезии в 1-м квартале замедлился до 5,1%

Финмаркет05:11

Рост экономики может взять паузу

Коммерсантъвчера в 18:07

Рост экономики Украины замедлился в I кв -- МЭРТ

Financial One06:03
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Происшествия

Сестра бортпроводника самолета Superjet сделала неожиданное заявление

Обновлено в 00:52
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия

РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие

Венесуэла пообещала ответить США в случае военного вторжения

Власти США неоднократно допускали возможность военной операции в Венесуэле.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Семье погибшего бортпроводника SSJ-100 выплатят 5 млн рублей

Обновлено в 05:30
Происшествия

Извлечены тела всех жертв SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 04:55
Происшествия

Пилот «Суперджета» рассказал в деталях, о том что произошло в Шереметьево

Обновлено в 04:10
Наука

Психические расстройства ребенка связывают с вирусными инфекциями матери во время беременности

Как выяснили канадские ученые, проводившие эксперименты с крысами, если самка во время беременности получит вирусную инфекцию, то у появившегося на свет потомства сильно увеличиваются шансы на развитие психических расстройств.
Обновлено 03 мая в 04:30
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Общество

Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета

Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится.
Обновлено в 04:24
Политика

Китай не намерен обсуждать новую ядерную сделку с Россией и США

Китай не планирует участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Хоккей

Пять игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на чемпионат мира

Пять игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), включены в состав сборной Чехии на чемпионат мира, который пройдет в Словакии.
Обновлено в 01:22
Здоровье

В России вступил в силу новый порядок диспансеризации

Новые правила диспансеризации ранее были утверждены Минздравом РФ.
Обновлено в 05:13
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Технологии

Huawei обеспечит исполнение «закона Яровой»

Китайская компания Huawei претендует на крупный контракт, который обеспечит исполнение «закона Яровой».
Обновлено в 05:47
Происшествия

«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Общество

Красную площадь закрыли для посещения с 6 по 9 мая

Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Видео танцующей без макияжа Аллы Пугачевой появилось в Сети

На видео Алла Борисовна показывает ученикам танец в повседневном виде — без макияжа, в мини-юбке.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Политика

В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Россияне просят запретить полеты самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 02:59
Происшествия

Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве

Обновлено вчера в 13:27
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