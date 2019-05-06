Экономика
Рост экономики может взять паузуКоммерсантъ вчера в 18:07
Мониторинг ВВП Оценки результатов экономики РФ в первом квартале демонстрируют не только слабость ее динамики, но и усиление структурных ограничений ее роста.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия
РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
Венесуэла пообещала ответить США в случае военного вторжения
Власти США неоднократно допускали возможность военной операции в Венесуэле.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Извлечены тела всех жертв SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено в 04:55
Происшествия
Пилот «Суперджета» рассказал в деталях, о том что произошло в Шереметьево
Обновлено в 04:10
Наука
Психические расстройства ребенка связывают с вирусными инфекциями матери во время беременности
Как выяснили канадские ученые, проводившие эксперименты с крысами, если самка во время беременности получит вирусную инфекцию, то у появившегося на свет потомства сильно увеличиваются шансы на развитие психических расстройств.
Обновлено 03 мая в 04:30
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае
Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Общество
Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета
Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится.
Обновлено в 04:24
Политика
Китай не намерен обсуждать новую ядерную сделку с Россией и США
Китай не планирует участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.
Обновлено в 04:49
Хоккей
Пять игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на чемпионат мира
Пять игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), включены в состав сборной Чехии на чемпионат мира, который пройдет в Словакии.
Обновлено в 01:22
Здоровье
В России вступил в силу новый порядок диспансеризации
Новые правила диспансеризации ранее были утверждены Минздравом РФ.
Обновлено в 05:13
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Технологии
Huawei обеспечит исполнение «закона Яровой»
Китайская компания Huawei претендует на крупный контракт, который обеспечит исполнение «закона Яровой».
Обновлено в 05:47
Происшествия
«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100
Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Общество
Красную площадь закрыли для посещения с 6 по 9 мая
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Видео танцующей без макияжа Аллы Пугачевой появилось в Сети
На видео Алла Борисовна показывает ученикам танец в повседневном виде — без макияжа, в мини-юбке.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Политика
В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве
Обновлено вчера в 13:27