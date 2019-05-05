Экономика
Рост экономики Гонконга в 1-м квартале замедлился до 0,5%Финмаркет 02:06
Рост экономики Гонконга замедлился в первом квартале 2019 года до минимума почти за 10 лет на фоне ослабления экспорта и инвестиций, свидетельствуют предварительные официальные данные.
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Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено вчера в 18:14
Авто
Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»
На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика».
Обновлено в 01:41
Общество
Совфед может выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах
Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Источник сообщил о количестве погибших в Шереметьево
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Футбол
«Краснодар» с «Ростовом» сыграли вничью
Счет еще на 25 минуте открыл Виктор Классон, почти всю игру преимущество было в руках "черно-зеленых", но на последних минутах «Ростов» забил ответный гол.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Общество
Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей
На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии
Обновлено вчера в 21:13
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Берлине вандалы осквернили памятник «Родина-мать»
Обновлено в 01:13
Экономика
Иностранным турбинам снижают обороты
Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Депутат Рады рассказал «печальный факт» о Зеленском
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для украинской экономики, и это печальный факт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 02:54
Происшествия
В НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших при ЧП в Шереметьеве
В НИИ имени Склифосовского доставлены ещё трое пострадавших в катастрофе с самолётом в аэропорту Шереметьево, их состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки
Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты
Сбербанк получил патент на «умный» холодильник
Представители Сбербанка подали в Роспатент заявку на регистрацию «умного» холодильника в ноябре 2018 года, в марте этого года ее официально одобрили.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы «Суперджета» в Шереметьево
РЕН ТВ публикует полный список погибших в катастрофе с самолетом SSJ-100 в Шереметьево >> Следственный комитет возбудил уголовное дело после авиакатастрофы.
Обновлено в 02:44
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Известный знаток шоу «Что? Где? Когда?» серьезно пострадал при пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100
Напомним, самолет «Аэрофлота» SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево через 28 минут после взлета, после того как пассажиры заметили огонь за бортом.
Обновлено вчера в 16:29