Рост экономики Гонконга в 1-м квартале замедлился до 0,5%Финмаркет 02:06

Рост экономики Гонконга замедлился в первом квартале 2019 года до минимума почти за 10 лет на фоне ослабления экспорта и инвестиций, свидетельствуют предварительные официальные данные.

Рост экономики Гонконга в 1-м квартале замедлился до 0,5%

Происшествия На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики» На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика».

Общество Совфед может выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.

Происшествия В России потребовали отказаться от SSJ-100 Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.

Футбол «Краснодар» с «Ростовом» сыграли вничью Счет еще на 25 минуте открыл Виктор Классон, почти всю игру преимущество было в руках "черно-зеленых", но на последних минутах «Ростов» забил ответный гол.

Общество Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.

Хоккей Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.

Происшествия Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.

Происшествия Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево "Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

Политика Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс» Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».

Экономика Иностранным турбинам снижают обороты Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.

Политика Депутат Рады рассказал «печальный факт» о Зеленском Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для украинской экономики, и это печальный факт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".

Происшествия Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100 В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.

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Гаджеты Сбербанк получил патент на «умный» холодильник Представители Сбербанка подали в Роспатент заявку на регистрацию «умного» холодильника в ноябре 2018 года, в марте этого года ее официально одобрили.

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Происшествия На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».