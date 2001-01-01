Экономика
Рост экономики Гонконга в 1-м квартале замедлился до 0,5%Финмаркет 02:06
Валовой региональный продукт (ВРП) Гонконга увеличился в январе-марте на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года - минимальными темпами и октября-декабря 2009 года. Вместе с тем ВРП вырос в первом квартале на 1,2% относительно октября-декабря с поправкой на сезонные колебания.
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Происшествия
Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей
На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.
Обновлено в 02:30
Политика
В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка
Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Ставка на $100 000. Как рост курса Bitcoin повлияет на альткоины
Ethereum опустился на 2,11%, до $161. XRP снизился на 1,80%, монета стоит $0,29. Bitcoin Cash упал на 3,24%, до $284.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи
Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Москве на полосе горит самолет
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 03:25
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске
Обновлено в 03:54
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Кино
Что произошло в новой серии «Игры престолов»
Телеканал HBO представил четвёртый эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 02:56
Происшествия
Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево
"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Российский С-500 «Прометей» может уничтожать цели в ближнем космосе
Военный эксперт Константин Сивков рассказал о возможностях нового российского комплекса С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:32
Происшествия
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки
Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Политика
Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Политика
Захарова ответила Помпео, предложившему России «уйти» из Венесуэлы
Ранее глава Госдепа сообщил, что 6 мая обсудит ситуацию по Венесуэле с министром Сергеем Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря Майка Помпео о том, что России необходимо "покинуть" территорию Венесуэлы.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену
По сообщению Don Balon, Месси хотел бы, чтобы в ближайшее трансферное окно клуб приобрел голкипера, центрального защитника и форварда.
Обновлено в 02:36
Политика
Помпео связал ракетные пуски в КНДР с визитом Ким Чен Ына в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен принял решение о ракетных пусках после встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась 25 апреля по Владивостоке.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено вчера в 09:20