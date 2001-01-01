Экономика

Рост экономики Гонконга в 1-м квартале замедлился до 0,5%Финмаркет 02:06

Валовой региональный продукт (ВРП) Гонконга увеличился в январе-марте на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года - минимальными темпами и октября-декабря 2009 года. Вместе с тем ВРП вырос в первом квартале на 1,2% относительно октября-декабря с поправкой на сезонные колебания.
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Рост экономики Гонконга в 1-м квартале замедлился до 0,5%

Финмаркет02:06
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