Экономика

Рост деловой активности в России стремительно падаетИА 1-Line 06:01

По сравнению с мартом, показатель деловой активности (PMI) опустился с 54,4 баллов до 52,6. Основной причиной такого падения стало снижение количества новых предприятий и падение внутреннего спроса. На фоне этого резкий рост показала деловая уверенность.
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Деловая активность в России падает

REGNUM04:25

Индекс деловой активности в промсекторе Швеции упал в апреле

Росбалт06:48

Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта

ТАСС02:22

Рост деловой активности в России замедлился до минимума за десять месяцев

Коммерсантъ03:34

Рост деловой активности в еврозоне замедлился в апреле

Вести.Финанс04:42

Индекс деловой активности в сфере услуг России в апреле снизился до 52,6 пункта

Rambler News Service02:17

Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле упал до 52,6 пункта с 54,4 пункта в марте - IHS Markit

Финмаркет03:16
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Происшествия

Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы

Обновлено в 06:01
Происшествия

РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв

Обновлено в 06:57
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу

«В полном объёме возобновили работу», — сообщил представитель магазина, отказавшись комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к работе магазина в данный момент.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Происшествия

СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

Следственный комитет опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где накануне при жесткой посадке загорелся самолет.
Обновлено в 05:24
Экономика

«Северсталь» договорилась о продаже завода в Балаково за $215 млн

Мощность "Сортового завода - Балаково" составляет 1 млн тонн продукции в год.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Игры

У Mortal Kombat 11 второй стартовый результат среди файтингов в Steam

Обновлено в 06:30
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:41
Футбол

Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита» перед заседанием суда

Обновлено в 06:22
Политика

Китай отказался обсуждать ядерное разоружение

Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено вчера в 23:33
Культура

Останки знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне

Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Месси посоветовал «Барселоне» купить трёх футболистов

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси назвал имена трёх футболистов руководству клуба, которых, по его мнению, необходимо подписать во время ближайшего трансферного окна.
Обновлено в 01:29
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Сотрудники Шереметьево посмеялись над трагедией с SSJ 100

Обновлено в 06:06
Происшествия

Автомобиль с туристами упал в реку на Украине

Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Минюст не разрешил создать профсоюз «Омбудсмена полиции»

Администратор правозащитной группы для полицейских в социальной сети «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил об отказе от министерства юстиции в регистрации полицейского профсоюза.
Обновлено в 07:10
Здоровье

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Москве машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции

Обновлено в 06:47
Происшествия

Тушение горящего самолета в Шереметьеве сняли на видео

Пассажирский самолет загорелся после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево. Его тушение сняли на видео очевидцы.
Обновлено вчера в 12:09
Футбол

Ветераны футбола возложили венки к Могиле Неизвестного солдата

Обновлено в 06:10
Кино

Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»

Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
Обновлено в 05:02
Космос

В 2029 году 300-метровый астероид пролетит очень близко к Земле

Наблюдения вызвали настоящий переполох: первые орбитальные расчеты показали, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 году составляет 2,7%. К счастью, дополнительные наблюдения исключили такую возможность.
Обновлено в 02:50
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