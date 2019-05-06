Экономика
Рост деловой активности в России стремительно падаетИА 1-Line 06:01
По сравнению с мартом, показатель деловой активности (PMI) опустился с 54,4 баллов до 52,6. Основной причиной такого падения стало снижение количества новых предприятий и падение внутреннего спроса. На фоне этого резкий рост показала деловая уверенность.
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Индекс деловой активности в сфере услуг России в апреле снизился до 52,6 пункта
Rambler News Service02:17
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Происшествия
Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы
Обновлено в 06:01
Происшествия
РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв
Обновлено в 06:57
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек
Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу
«В полном объёме возобновили работу», — сообщил представитель магазина, отказавшись комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к работе магазина в данный момент.
Обновлено в 05:20
Происшествия
СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета
Следственный комитет опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где накануне при жесткой посадке загорелся самолет.
Обновлено в 05:24
Экономика
«Северсталь» договорилась о продаже завода в Балаково за $215 млн
Мощность "Сортового завода - Балаково" составляет 1 млн тонн продукции в год.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:41
Политика
Китай отказался обсуждать ядерное разоружение
Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено вчера в 23:33
Культура
Останки знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне
Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
Месси посоветовал «Барселоне» купить трёх футболистов
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси назвал имена трёх футболистов руководству клуба, которых, по его мнению, необходимо подписать во время ближайшего трансферного окна.
Обновлено в 01:29
Происшествия
При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины
Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Автомобиль с туристами упал в реку на Украине
Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Минюст не разрешил создать профсоюз «Омбудсмена полиции»
Администратор правозащитной группы для полицейских в социальной сети «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил об отказе от министерства юстиции в регистрации полицейского профсоюза.
Обновлено в 07:10
Здоровье
В России вступили в силу новые правила диспансеризации
В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Тушение горящего самолета в Шереметьеве сняли на видео
Пассажирский самолет загорелся после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево. Его тушение сняли на видео очевидцы.
Обновлено вчера в 12:09
Футбол
Ветераны футбола возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
Обновлено в 06:10
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
Обновлено в 05:02
Космос
В 2029 году 300-метровый астероид пролетит очень близко к Земле
Наблюдения вызвали настоящий переполох: первые орбитальные расчеты показали, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 году составляет 2,7%. К счастью, дополнительные наблюдения исключили такую возможность.
Обновлено в 02:50