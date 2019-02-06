Рост цен после повышения НДС ускорился до 5%РБК 08:15

Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду.

Рост цен после повышения НДС ускорился до 5%

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