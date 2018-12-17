Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. Нефтяники признают, что «устали заниматься альтруизмом».

с чего всё началось

После заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо нефтяные компании переключились на корпоративных клиентов и меняют стоимость отпуска топлива им. Это может грозить ростом цен на товары и услуги, которые перевозятся транспортными компаниями, пишет "Коммерсант".

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