Экономика

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
Российская газета
вчера в 23:02

После заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо нефтяные компании переключились на корпоративных клиентов и меняют стоимость отпуска топлива им. Это может грозить ростом цен на товары и услуги, которые перевозятся транспортными компаниями, пишет "Коммерсант".
Российская газетавчера в 23:02
с чего всё началось

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов

Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. Нефтяники признают, что «устали заниматься альтруизмом».
Коммерсантъвчера в 15:26

Подробнее о событии

Подорожание топлива на 30% обернется ростом цен на повседневные товары

Эхо Москвы07:31

Рост цен на топливо для корпоративных клиентов грозит подорожанием продуктов

Коммерсантъ04:20

«Коммерсантъ»: Медведева предупредили о риске подорожания продуктов

RT на русском01:56

«Ъ»: рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов

Газета.Ru02:32

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов, пишет Ъ

РИА Новости01:28

«Ъ»: бизнес-ассоциации предупредили Медведева о возможном росте цен на товары

ТАССвчера в 22:20

Медведева предупредили об угрозе роста цен на продукты

РБКвчера в 19:57
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