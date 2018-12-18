Экономика

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
Коммерсантъ
вчера в 15:26

Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. Нефтяники признают, что «устали заниматься альтруизмом».
Коммерсантъвчера в 15:26
с чего всё началось

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях.
Коммерсантъвчера в 15:26

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Подорожание топлива грозит ощутимым ростом цен на продукты и товары повседневного спроса

Эхо Москвывчера в 23:59

«Ъ»: бизнес-ассоциации предупредили Медведева о возможном росте цен на товары

ТАССвчера в 22:20

Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты

URA.Ruвчера в 21:26

«Ъ»: Медведева предупредили о возможном росте цен на продукты

Газета.Ruвчера в 20:40

Медведева предупредили об угрозе роста цен на продукты

РБКвчера в 19:57

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов

Коммерсантъвчера в 15:26

Топливный шок: чем алтайским аграриям грозит очередное подорожание ГСМ

Алтапрессвчера в 03:29
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Экономика

Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог

Обновлено в 00:30
Энергетика

Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы

На ICE 14 декабря цены на нефть возобновили падение. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,6%, до $60,16.
Обновлено 16 декабря в 23:15
Финансы

Россия в октябре увеличила вложения в гособлигации США на $210 млн

Россия второй месяц подряд продолжает увеличивать инвестиции в гособлигации США — в октябре 2018 года сумма российских вложений выросла на $210 млн, до $14,629 млрд, следует из данных американского Минфина.
Обновлено в 00:25
Экономика

Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантов

Медицинский кластер Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер для производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердили в Минпромторге.
Обновлено в 00:00
Экономика

Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестора

Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Обновлено вчера в 08:20
Экономика

Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6%

Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.
Обновлено вчера в 11:31
Экономика

Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России

По сообщению источников издания «Наша Нива», некоторые министры высказались в том духе, что на налоговый маневр нужно отвечать не совещаниями, а экономическими реформами в самой Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:37
Экономика

Эй, на бирже: число официально безработных вырастет на 38%

Число официальных безработных в России может вырасти более чем на треть — до 1,1 млн человек, спрогнозировал Минтруд.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика

Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн

Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае, выручив за них $30 млн.
Обновлено вчера в 04:10
Экономика

Бельгия начала импорт российских вин

Жители Бельгии теперь могут купить самые разные российские вина по цене от 8,5 до 140 евро за бутылку.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика

Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири»

СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

Франция ускорит введение налога с IT-гигантов

Налог на IT-компании позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика

В Малайзии выдвинули обвинения против Goldman Sachs

Малайзия выдвинула первое уголовное обвинение против банка Goldman Sachs Group Inc в связи с хищением средств через государственный инвестиционный фонд 1MDB.
Обновлено вчера в 05:56
Энергетика

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января снизится в 1,5 раза

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января, согласно расчетам Минфина, снизится в 1,5 раза или на $46,1 и составит $89 за тонну.
Обновлено вчера в 06:12
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг СК "Альянс" на уровне "BBB-"

Рейтинг СК "Альянс" поддерживается тем, что 100-процентным владельцем компании является Allianz SE ("AA/стабильный"), одна из крупнейших страховых групп в мире, но ограничен суверенным рейтингом Российской Федерации ("BBB-/позитивный").
Обновлено в 00:46
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