Экономика
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях.
Коммерсантъвчера в 15:26
Оценить
423 человека отреагировали
с чего всё началось
Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. Нефтяники признают, что «устали заниматься альтруизмом».Коммерсантъвчера в 15:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Подорожание топлива грозит ощутимым ростом цен на продукты и товары повседневного спроса
Эхо Москвывчера в 23:59
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Энергетика
В Минэнерго оценили объем добычи нефти в 2018 году
Добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2018 году ожидается на уровне 556 миллионов тонн, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с депутатами внутрифракционной группы "Единой России".
Обновлено в 01:28
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 28 ноября
Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 28 ноября - данные торгов.
Обновлено в 02:35
Экономика
Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог
Регионам выделено около 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог.
Обновлено в 00:30
Экономика
Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантов
Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер для производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердили в Минпромторге.
Обновлено в 00:00
Экономика
Россия в октябре увеличила вложения в госдолг США
В октябре 2018 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $14,629 млрд.
Обновлено в 01:12
Экономика
В России могут повысить ввозные пошлины на телекомоборудование
В ходе выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске было предложено ввести меры, которые позволят стимулировать сбыт отечественного телекоммуникационного оборудования, не уступающего по качеству импортным аналогам.
Обновлено в 02:25
Экономика
Чемезов прогнозирует прибыль Автоваза в 5-6 млрд рублей за 2018 год
АвтоВАЗ по итогам 2018 года может впервые за 10 лет получить прибыль, заявил в интервью газете «Ведомости» гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Обновлено в 01:55
Экономика
Аналитики предупредили о падении цен на сталь и уголь к 2023 году
Аналитики ожидают, что к 2023 г. загрузка сталелитейных мощностей в мире сократится с текущих 76 до 72%, а цена на горячекатаный прокат российских производителей на экспорте упадет ниже средней цены этого года в $550 за тонну и достигнет $350–400 за тонну.
Обновлено в 01:29
Экономика
Рынок начал расти. Bitcoin стоит уже $3540
Большинство криптовалют находятся в «зеленой зоне», в среднем их цена выросла на 10%.
Обновлено в 02:40
Экономика
Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6%
Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.
Обновлено вчера в 11:31
Экономика
Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестора
Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Обновлено вчера в 08:20
Финансы
Трамп вновь призвал ФРС не повышать базовую учетную ставку
Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США не повышать базовую учетную ставку, что может вызвать замедление экономического роста в стране.
Обновлено вчера в 09:46
Финансы
Объем перечислений с карты на карту вырос вдвое в России
Объем перечислений с карты на карту вырос вдвое в России, а средняя сумма перевода сократилась на 12% — до 8208 рублей, рассказали «Известиям» в банках из топ-30.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Японцы купят часть аэропорта Хабаровска
Обновлено вчера в 15:51
Экономика
Улучшение бюджетных показателей у регионов РФ может приостановиться в 2019 году - Fitch
Тренд на улучшение бюджетных показателей российских регионов может измениться в 2019 году по мере того, как возрастает давление на расходы и доходы, полагает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
Обновлено в 02:26