Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. Нефтяники признают, что «устали заниматься альтруизмом».

с чего всё началось

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях.

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