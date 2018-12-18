Экономика
Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. Нефтяники признают, что «устали заниматься альтруизмом».
Коммерсантъ15:26
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с чего всё началось
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях.Коммерсантъ15:26
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Экономика
Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестора
Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Обновлено в 08:20
Экономика
Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в ноябре
Промышленное производство в России в ноябре сократилось на 0,2%. Об этом 17 декабря сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 08:25
Финансы
Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»
Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:17
Экономика
Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6%
Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.
Обновлено в 11:31
Энергетика
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
Обновлено в 04:36
Экономика
Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири»
СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».
Обновлено в 12:40
Финансы
Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries
Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.
Обновлено в 16:26
Экономика
Порошенко заработал в 2018 году $7 млн
Украинские СМИ отмечают, что именно дивиденды стали основным источником доходов главы государства в текущем году — 154,7 млн гривен.
Обновлено в 07:37
Экономика
На нацпроекты в социальной сфере и науке направят 6,5 триллиона рублей
Правительство планирует направить на национальные проекты в сфере здравоохранения, образования и науки, а также на улучшение демографической ситуации в стране 6,5 трлн рублей в ближайшие 6 лет.
Обновлено в 12:46
Экономика
Российские банки за 10 месяцев увеличили выдачу кредиток на 69,2%
Российские банки с января по октябрь 2018 года выдали 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 05:13
Недвижимость
Пентхаус напротив Кремля предварительно оценили в $100 тыс. за 1 кв. м
Стоимость самого дорогого пентхауса в многофункциональном комплексе «Золотой остров» на Софийской набережной достигнет $100 тыс. за 1 кв. м. Об этом заявил председатель совета директоров компании Capital Group, реализующей проект, Павел Те.
Обновлено в 09:07
Экономика
Франция ускорит введение налога с IT-гигантов
Налог на IT-компании позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.
Обновлено в 13:12
Экономика
Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн
Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае, выручив за них $30 млн.
Обновлено в 04:10
Экономика
Германия готовит прием конкурентам «Газпрома»
За последние несколько месяцев немецкие компании объявили о планах строительства двух крупных терминалов по приему сжиженного газа кроме проекта в Брунсбюттеле, который обсуждается уже несколько лет.
Обновлено в 17:05
Экономика
Реконструкция здания Госдумы может обойтись бюджету в 2 млрд рублей
Обновлено в 21:13