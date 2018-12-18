Экономика

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
Коммерсантъ
15:26

Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. Нефтяники признают, что «устали заниматься альтруизмом».
Коммерсантъ15:26
с чего всё началось

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях.
Коммерсантъ15:26

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Медведева предупредили о последствиях удорожания топлива

News.ru21:29

Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты

URA.Ru21:26

Бизнесмены предупредили Медведева, что из-за заморозки цен на топливо подорожают продукты

Snob.ru20:46

«Ъ»: Медведева предупредили о возможном росте цен на продукты

Газета.Ru20:40

Медведева предупредили об угрозе роста цен на продукты

РБК19:57

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов

Коммерсантъ15:26

Топливный шок: чем алтайским аграриям грозит очередное подорожание ГСМ

Алтапресс03:29
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Экономика

Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестора

Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Обновлено в 08:20
Экономика

Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в ноябре

Промышленное производство в России в ноябре сократилось на 0,2%. Об этом 17 декабря сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 08:25
Финансы

Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»

Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:17
Экономика

Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6%

Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.
Обновлено в 11:31
Энергетика

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
Обновлено в 04:36
Экономика

Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири»

СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».
Обновлено в 12:40
Финансы

Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries

Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.
Обновлено в 16:26
Экономика

Порошенко заработал в 2018 году $7 млн

Украинские СМИ отмечают, что именно дивиденды стали основным источником доходов главы государства в текущем году — 154,7 млн гривен.
Обновлено в 07:37
Экономика

На нацпроекты в социальной сфере и науке направят 6,5 триллиона рублей

Правительство планирует направить на национальные проекты в сфере здравоохранения, образования и науки, а также на улучшение демографической ситуации в стране 6,5 трлн рублей в ближайшие 6 лет.
Обновлено в 12:46
Экономика

Российские банки за 10 месяцев увеличили выдачу кредиток на 69,2%

Российские банки с января по октябрь 2018 года выдали 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 05:13
Недвижимость

Пентхаус напротив Кремля предварительно оценили в $100 тыс. за 1 кв. м

Стоимость самого дорогого пентхауса в многофункциональном комплексе «Золотой остров» на Софийской набережной достигнет $100 тыс. за 1 кв. м. Об этом заявил председатель совета директоров компании Capital Group, реализующей проект, Павел Те.
Обновлено в 09:07
Экономика

Франция ускорит введение налога с IT-гигантов

Налог на IT-компании позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.
Обновлено в 13:12
Экономика

Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн

Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае, выручив за них $30 млн.
Обновлено в 04:10
Экономика

Германия готовит прием конкурентам «Газпрома»

За последние несколько месяцев немецкие компании объявили о планах строительства двух крупных терминалов по приему сжиженного газа кроме проекта в Брунсбюттеле, который обсуждается уже несколько лет.
Обновлено в 17:05
Экономика

Реконструкция здания Госдумы может обойтись бюджету в 2 млрд рублей

Обновлено в 21:13
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