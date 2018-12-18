Экономика
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях.
Коммерсантъ15:26
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с чего всё началось
Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. Нефтяники признают, что «устали заниматься альтруизмом».Коммерсантъ15:26
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Экономика
ЦБ в марте выставит на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк
Банк России проведет открытый аукцион по продаже акций Азиатского-Тихоокеанского банка (АТБ) в марте 2019 года.
Обновлено в 02:53
Экономика
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 2,4%
Рост промышленного производства в России в ноябре 2018 года замедлился в годовом выражении до 2,4% с 3,7% в октябре, сообщил Росстат.
Обновлено в 08:11
Экономика
Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн
Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае, выручив за них $30 млн.
Обновлено в 04:10
Финансы
Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»
Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:17
Экономика
Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6%
Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.
Обновлено в 11:31
Экономика
Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири»
СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».
Обновлено в 12:40
Энергетика
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
Обновлено в 04:36
Экономика
Порошенко заработал в 2018 году $7 млн
Украинские СМИ отмечают, что именно дивиденды стали основным источником доходов главы государства в текущем году — 154,7 млн гривен.
Обновлено в 07:37
Финансы
Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries
Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.
Обновлено в 16:26
Экономика
Франция ускорит введение налога с IT-гигантов
Налог на IT-компании позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.
Обновлено в 13:12
Недвижимость
Пентхаус напротив Кремля предварительно оценили в $100 тыс. за 1 кв. м
Стоимость самого дорогого пентхауса в многофункциональном комплексе «Золотой остров» на Софийской набережной достигнет $100 тыс. за 1 кв. м. Об этом заявил председатель совета директоров компании Capital Group, реализующей проект, Павел Те.
Обновлено в 09:07
Экономика
В Брюсселе состоялась презентация российских вин
Презентация российских вин прошла в Российском центре культуры и науки в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 21:43
Экономика
Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России
По сообщению источников издания «Наша Нива», некоторые министры высказались в том духе, что на налоговый маневр нужно отвечать не совещаниями, а экономическими реформами в самой Белоруссии.
Обновлено в 06:37
Экономика
Российские банки за 10 месяцев увеличили выдачу кредиток на 69,2%
Российские банки с января по октябрь 2018 года выдали 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 05:13
Экономика
Кабмин выделил регионам 12 млрд рублей на модернизацию и развитие автодорог
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 27 регионам в общей сложности около 12 млрд рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог.
Обновлено в 22:33