Энергетика

Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года
РБК
09:10

К 17:10 мск стоимость барреля Brent составляла $58,27, цена барреля WTI достигла отметки $49,37. Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила $69,8, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. На пике — в октябре — она достигала $85 за барр.
РБК09:10

Подробнее о событии

Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года

Фонтанка.Ру09:46

Цены на нефть побили мировой рекорд впервые с 2017 года

News.ru10:24

Цены на нефть растут

RT на русском00:18

Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года

РБК09:10

Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года

Говорит Москва09:49

Стоимость нефти марки Brent превысила $58

Коммерсантъ08:47

Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая

РИА Новостивчера в 06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Романом Еременко

Обновлено в 10:13
Политика

Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа в Калининграде

В Калининграде Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы.
Обновлено в 05:55
Политика

Путин рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж

Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог 7 января попасть в Эрмитаж, так как тот был закрыт.
Обновлено в 08:16
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Политика

Посольство РФ обвинило Британию в насильственном удержании Скрипалей

Россияне Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении лиц, насильственно удерживаемых в Великобритании, власти которой по-прежнему скрывают факты об обстоятельствах произошедшего в Солсбери в 2018 году.
Обновлено в 10:18
Политика

США ужесточили санкции против Венесуэлы

В конце сентября Минфин США ввел санкции против шести физических и трех юридических лиц Венесуэлы.
Обновлено в 10:36
Политика

В Солсбери демонтируют крышу дома Скрипаля

Военные разберут крышу дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщают британские СМИ.
Обновлено в 07:53
Политика

Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Общество

В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 09:17
Политика

Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря

Томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое

Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Кино

Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами

Проводить Бортника в последний путь пришли режиссеры Никита Высоцкий и Виктор Мережко, а также актеры Евгений Герасимов, Василий Мищенко, Дмитрий Муляр, Михаил Полицеймако и Константин Желдин.
Обновлено в 08:23
Политика

В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года

Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие

Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео

В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи

В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Космос

Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Футбол

Ивелин Попов объявил об уходе из «Спартака»

Обновлено в 08:41
Политика

Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео

В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Общество

На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане

Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.
Обновлено в 08:59
Спорт

ВАДА ответило Самуэльссону, который требовал отстранить Россию

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор ответил на открытое письмо шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона.
Обновлено в 06:18
Общество

В МВД назвали любимую купюру фальшивомонетчиков

"Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.
Обновлено в 09:53
Политика

ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост президента Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во вторник зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост президента – среди них мэр Львова Андрей Садовый и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 10:45
Политика

Журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в Facebook, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено в 10:23
ЖКХ

В Орле после аварии около 70 тысяч человек остались без холодной воды

Около 70 тысяч человек в Орле остались без холодной воды из-за прорыва труб, сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Обновлено в 04:49
Энергетика

Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено в 09:10
Хоккей

СКА забил шесть шайб в ворота «Автомобилиста»

Обновлено в 09:29
Спорт

Минспорт ожидает визита экспертов WADA 9 января

Российский Минспорт ожидает прибытия экспертов Всемирного антидопингового агентства за базой данных московской лаборатории сразу после новогодних праздников.
Обновлено вчера в 11:50
ещё по теме
Главное