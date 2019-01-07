Энергетика
Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года
Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 годаРБК09:10
К 17:10 мск стоимость барреля Brent составляла $58,27, цена барреля WTI достигла отметки $49,37. Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила $69,8, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. На пике — в октябре — она достигала $85 за барр.
РБК09:10
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
Обновлено в 11:12
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года
Обновлено в 12:03
Происшествия
Аэропорт Хитроу приостановил полеты из-за неопознанного дрона
Вылет самолетов из лондонского аэропорта Хитроу приостановлен на неопределенное время из-за неопознанного беспилотного летающего аппарата.
Обновлено в 13:29
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Космос
В России создали новую систему стыковки кораблей к МКС
НИИ точных приборов (входит в холдинг «Российские космические системы») завершил производство цифровой аппаратуры «Курс-МКП» — новейшей системы для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 13:40
Политика
Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании
Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Россиянам открыты 119 стран мира
Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира.
Обновлено в 02:10
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты
В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Политика
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Почетного консула Бельгии избили во Львове
Почетный консул Бельгии в Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове вечером 7 января. Об этом сообщает украинская газета «Вести».
Обновлено в 12:20
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море
Обновлено в 11:30
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
Более 200 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР
В результате погибли три человека, сообщает в своем аккаунте в Twitter местная служба неотложной медицинской помощи.
Обновлено в 04:05
Экономика
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit
В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
«Туполев» начнет строительство нового бомбардировщика «Посланник»
ПАО "Туполев" начнет строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА в ближайшие месяцы.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене
В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Происшествия
СМИ сообщили подробности гибели супругов из Петербурга в Камбодже
Тела были обнаружены в пятницу, 4 января, в снятом парой доме. Информацию о смерти подтвердили в посольстве России.
Обновлено в 12:40
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Суд Киева признал вмешательство украинских политиков в выборы в США
Отмечается, что они способствовали разглашению и распространению данных о том, что в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" было имя экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа на минувших выборах президента США Пола Манафорта.
Обновлено в 12:28
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводные наушники-конкурент Airpods
Обновлено в 13:59
Политика
На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив
Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».
Обновлено в 13:15
Общество
Историю про «Курск» вычищают из памяти
МОСКВА/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Пользователь социальной сети Facebook Алексей Шиврин опубликовал на своей странице пост про открывшийся комплекс в павильоне ВДНХ «Россия – моя история».
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Турции начался суд по делу об убийстве посла России
Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям открыл первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:02
Общество
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17
Политика
Евросоюз узаконил санкции против разведслужбы Ирана
ЕС согласился узаконить санкции против разведслужбы Ирана за заговоры с целью убийства на территории Европы, сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.
Обновлено в 04:48