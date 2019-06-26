Энергетика

Рост цен на нефть подогревает статистика из СШАREGNUM 02:18

В течение торгов 25 июня нефть марки Brent вела себя неоднозначно, но под конец дня оживились покупатели, отправившие котировки в район отметки $65 за баррель.
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Рубль отыгрывает рост нефти и возобновление контактов США и Китая

Profinance.ru04:36

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

News.ru02:33

Нефть дорожает, Brent преодолела рубеж в $66 за баррель

Росбалт02:28

Нефть уверенно дорожает на данных о снижении её запасов в США

ПРАЙМ01:28

Рост цен на нефть подогревает статистика из США

REGNUM02:18

Цены на нефть растут

RT на русском00:56

Цены на нефть растут из-за снижения запасов сырья в США

Financial One02:06
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

Обновлено в 04:17
Экономика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Политика

В ПАСЕ поставили условия России для возвращения

Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика

Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании

Запуск проекта «Северный поток – 2» может быть отложен из-за позиции Дании.
Обновлено в 04:22
Политика

Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ

В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
Обновлено в 05:01
Общество

Около 35 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в парках столицы

Почти 35 тыс. жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва" в парках города и прошли диспансеризацию в момент старта акции в начале июня.
Обновлено в 04:37
Политика

Китай приостановит импорт свинины из Канады

Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады.
Обновлено в 01:36
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:41
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено вчера в 18:33
Технологии

«Ростелеком» отразил все кибератаки на прямую линию с президентом

Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений.
Обновлено в 05:01
Общество

Метеорологи предсказали массовую гибель людей от жары этим летом

Аномальная жара в конце июня 2019 года может погубить тысячи людей.
Обновлено в 04:57
Политика

В МИД России назвали блефом давление США на Иран

Действия Соединенных Штатов в отношении Ирана являются рискованным блефом, считает директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Обновлено в 04:28
Космос

У космонавтов появились замечания к российскому роботу FEDOR

У космонавтов возникли замечания к роботу FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), который готовится к первому полету на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 03:57
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Футбол

Началось заседание Исполкома РФС, где обсудят лимит на легионеров

В Доме футбола стартовало очередное заседание Исполкома Российского футбольного союза.
Обновлено в 04:00
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Происшествия

Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя

Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Авто

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне

В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Технологии

«Мегафон» начнет выдавать в своей сети заказы из интернет-магазинов

Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов.
Обновлено в 05:07
Политика

Савченко баллотируется в Раду от Донбасса

Обновлено в 03:15
Общество

Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете

Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Общество

В Липецке попрощались со школой

«Липецкие зори-2019» привлекли более 2,5 тысяч выпускников, 291 из них – золотые медалисты.
Обновлено в 03:21
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
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