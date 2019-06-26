Энергетика
Рост цен на нефть подогревает статистика из СШАREGNUM 02:18
В течение торгов 25 июня нефть марки Brent вела себя неоднозначно, но под конец дня оживились покупатели, отправившие котировки в район отметки $65 за баррель.
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Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
Обновлено в 04:17
Экономика
Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Политика
В ПАСЕ поставили условия России для возвращения
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика
Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании
Запуск проекта «Северный поток – 2» может быть отложен из-за позиции Дании.
Обновлено в 04:22
Политика
Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича
Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ
В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
Обновлено в 05:01
Общество
Около 35 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в парках столицы
Почти 35 тыс. жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва" в парках города и прошли диспансеризацию в момент старта акции в начале июня.
Обновлено в 04:37
Политика
Китай приостановит импорт свинины из Канады
Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады.
Обновлено в 01:36
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:41
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено вчера в 18:33
Технологии
«Ростелеком» отразил все кибератаки на прямую линию с президентом
Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений.
Обновлено в 05:01
Общество
Метеорологи предсказали массовую гибель людей от жары этим летом
Аномальная жара в конце июня 2019 года может погубить тысячи людей.
Обновлено в 04:57
Политика
В МИД России назвали блефом давление США на Иран
Действия Соединенных Штатов в отношении Ирана являются рискованным блефом, считает директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Обновлено в 04:28
Космос
У космонавтов появились замечания к российскому роботу FEDOR
У космонавтов возникли замечания к роботу FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), который готовится к первому полету на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 03:57
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Футбол
Началось заседание Исполкома РФС, где обсудят лимит на легионеров
В Доме футбола стартовало очередное заседание Исполкома Российского футбольного союза.
Обновлено в 04:00
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Происшествия
Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя
Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Технологии
«Мегафон» начнет выдавать в своей сети заказы из интернет-магазинов
Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов.
Обновлено в 05:07
Политика
Савченко баллотируется в Раду от Донбасса
Обновлено в 03:15
Общество
Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете
Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Общество
В Липецке попрощались со школой
«Липецкие зори-2019» привлекли более 2,5 тысяч выпускников, 291 из них – золотые медалисты.
Обновлено в 03:21